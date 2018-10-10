Кинологи с собаками ищут бомбу в здании Абхазского драмтеатра

Сообщение о минировании здания Абхазского государственного драмтеатра имени Самсона Чанба поступило в МВД около 18:00 10 октября.

СУХУМ, 10 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кинологи с собаками проводят проверку здания Абхазского драмтеатра, сказал в интервью Sputnik министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния.

"Была информация о том, что заложена бомба, мы быстро отреагировали, здесь находятся все службы. После собак снова по зданию пройдут минеры с приборами, посмотрят. В любом случае мы будем работать два дня, пока тщательно все не посмотрим и не убедимся, что на самом деле ничего нет", — добавил министр.

Вся необходимая техника подтянута к зданию — это пожарная машина, автомобиль разминирования, сообщил Лев Квициния.

Сразу после сообщения о заложенной бомбе на место выехали службы МВД, МЧС, всех профильных ведомств. В настоящее время ведется проверка.

Драмтеатр, а также улицы Лакоба и Пушкина, оцеплены сотрудниками милиции для обеспечения зоны безопасности, экипажи патрульно-постовая служба контролируют проход к набережной, подчеркнули в пресс-службе ведомства.