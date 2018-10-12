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Акту "О Государственной независимости Абхазии" исполнилось 19 лет

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Документ был принят Парламентом Абхазии и закрепил стремление народа республики к строительству независимого государства.

СУХУМ, 12 окт – Sputnik. Акт "О Государственной независимости Республики Абхазия", был принят Парламентом республики 12 октября 1999 года, сообщается на сайте Министерства иностранных дел Абхазии.

Вечерний Сухум
© Sputnik / Томас Тхайцук
Некоторые итоги независимого развития Абхазии

Народное Собрание приняло документ по результатам общенационального референдума 3 октября 1999 года, где 97% населения  Абхазии выступило в поддержку проекта Конституции, принятой 26 ноября 1994 года.  Документ был принят Верховным Советом и обозначал правовые основы независимого государства – Республики Абхазия.

Акт отразил изменения, произошедшие в абхазском обществе в моменте принятия Конституции республики.

"Акт стал важным законодательным этапом процесса суверенизации Республики Абхазия. С этого документа, вобравшего в себя достижения многолетней борьбы народа Абхазии за независимость, начался новый период развития республики. Убеждены, что приверженность духу, букве и основным принципам Акта "О государственной независимости Республики Абхазия", несомненно, отвечает коренным интересам народа Абхазии и служит целям обеспечения всеобщего мира и стабильности ", — говорится в сообщении МИД.

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Документ закрепил стремление граждан Абхазии к строительству независимого и демократического государства.

Теги:
независимость, референдум, Народное собрание Абхазии, Абхазия


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