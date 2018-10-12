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IX Абхазо-российский деловой форум в Сухуме

IX Абхазо-российский деловой форум открылся пленарным заседанием

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
IX Абхазо-российский деловой форум (9)
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IX Абхазо-российский деловой форум, на котором обсуждаются вопросы экономического взаимодействия двух стран, проходит в Сухуме в пятницу 12 октября.

СУХУМ, 12 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. IX Абхазо-российский деловой форум открылся пленарным заседанием в Сухуме в пятницу 12 октября, передает с места события корреспондент Sputnik.

IX Абхазо-российский деловой форум в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка IX Абхазо-российского делового форума открылась в Сухуме

Приветственный адрес от президента Абхазии Рауля Хаджимба зачитал заместитель руководителя Администрации президента Абхазии Адгур Лушба. В обращении отмечалось, что ежегодно проводимый Абхазо-российский деловой форум играет важную роль в процессе развития экономических взаимоотношений между Абхазией и Россией и способствует укреплению отношений союзничества и стратегического партнерства между странами.

"Усилиями руководства Абхазии и России наш совместный форум с каждым годом развивается, становится более востребованным, весомым и, что самое главное, он все больше нацелен на достижение практических результатов. Рассчитываю, что в рамках работы форума будут выработаны соответствующие предложения и рекомендации по намеченной и обозначенной выше тематике, а также проделана работа по дальнейшему расширению путей наращивания взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами", – говорится в обращении президента.

Чрезвычайный и Полномочный посол России в Абхазии Алексей Двинянин зачитал участникам форума приветственное слово президента России Владимира Путина.

"Форум представляет собой отличную площадку для обсуждения наиболее актуальных направлений сотрудничества Абхазии и России", — подчеркивалось в приветствии.

Посол России в Абхазии отметил, что важными темами обсуждения в рамках форума стали проблемы и перспективы внешнеэкономического сотрудничества Абхазии и России, вопросы двустороннего сотрудничества в сфере туризма, развитие банковского сектора, взаимодействие в области информационных технологий и информационного развития.

"На полях форума будет проведено заседание Российско-абхазского делового совета. Выражаю уверенность, что данная мера окажет благотворное влияние на динамику развития российско-абхазских отношений", — зявил Алексей Двинянин.

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Лепехин о IX Абхазо-российском форуме: настроены на позитивный диалог

IX Абхазо-российский деловой форум проходит в Абхазии 12 октября. Делегацию из России возглавляет замминистра России по делам Северного Кавказа Игорь Кошин. На форум прибыли руководители министерств экономики ДНР и ЛНР, члены Совета Федерации России, представители бизнеса из Армении и Сингапура.

В рамках форума будет подписано несколько двусторонних соглашений в области сельского хозяйства, морского и транспортного сообщения, а также проект договора с одной из ведущих компаний в криптоиндустрии.

В 2018 году на деловом форуме впервые будет проведен круглый стол на тему информационных технологий и инноваций.

Второй год подряд на пленарном заседании форума состоится подведение итогов совместного конкурса "Лучший предприниматель" Минэкономики Абхазии и ТПП республики.

Организаторы форума — Министерство экономики Республики Абхазия и Министерство экономического развития Российской Федерации при поддержке Администрации президента России.

Sputnik Абхазия выступает официальным информационным партером.

Темы:
IX Абхазо-российский деловой форум (9)


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