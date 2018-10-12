Игорь Кошин: сотрудничество Абхазии и России опирается на прочный фундамент

IX Абхазо-российский деловой форум, который собрал в 2018 году 400 участников, открылся пленарным заседанием в Сухуме в пятницу 12 октября.

СУХУМ, 12 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сотрудничество между Российской Федерацией и Республикой Абхазия развивается по многим направлениям и опирается на прочный фундамент, заявил на открытии IX Абхазо-российского делового форума заместитель министра по делам Северного Кавказа Игорь Кошин.

"Выстроенные межгосударственные связи опираются на прочный фундамент. И речь не только о Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 2008 года, и о Договоре о союзничестве и стратегическом партнерстве от 2014 года", — добавил он.

За десять лет Россия и Абхазия заключили больше 100 самых разных соглашений, сообщил Кошин.

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Замминистра отметил, что страны активно взаимодействуют в социальной сфере.

"Социальная сфера – это база любого сильного государства. Невозможно эффективно развивать экономику, думать о развитии, когда у людей нет благоустроенного жилья, комфортных дорог и уверенности в будущем", — подчеркнул он.

Большая часть помощи из России идет на выплату пенсий, зарплат бюджетникам и другие социальные нужды. О стабильности такой поддержки свидетельствует тот факт, что повышение зарплат бюджетникам в 2018 году составляет в среднем 45 % по отношению к 2014 году, заметил Кошин.

"В текущем году началась работа по обеспечению граждан, имеющих паспорт Абхазии и Российской Федерации, а это 85% населения, полисами обязательного медицинского страхования. Это дает людям возможность получать помощь в медицинских организациях России", — подчеркнул Кошин.

Отдельно он отметил, что 33 тысячи граждан, проживающих в Абхазии, получают российские пенсии. Эти пенсии индексируются так же, как и в России.

"Еще одна важная история сотрудничества — оснащение клиник дорогостоящим медицинским оборудованием. За последние годы было закуплено 470 комплектов самого разного оборудования для диагностики и лечения", — сказал Игорь Кошин.

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Российские инвестиционные программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2015-2017 годы и на 2017-2019 годы вдохнули новую жизнь в инфраструктурные объекты страны, заявил он.

"Здесь я имею в виду и школу, и детский сад, и университет, объекты культуры и корпус онкодиспансера. Причем в последнем выполнена не только реконструкция, но и проведено оснащение современным оборудованием", — подчеркнул замминистра.

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Говоря об инженерной инфраструктуре, Игорь Кошин обратил внимание на то, что с ней напрямую связаны любые позитивные изменения в качестве жизни.

"В этом направлении также сделано немало. Что скрывается за этими цифрами? Очень простые вещи. Бесперебойные электроснабжение и водоснабжение. Возможность быстрее и безопаснее добраться из пункта А в пункт Б. Чистые подъезды и лифты. Отсутствие протечек", — сказал он.

Отдельно Кошин рассказал о субсидировании поставок электроэнергии весной 2016 и 2017 годов. На ликвидацию энергодефицита в Абхазии российской стороной было направлено дополнительно 770 миллионов рублей.

"Один из способов поддержки экономики Абхазии — предоставление льготных кредитов на реализацию проектов реального сектора экономики. Программу льготного кредитования среднего и крупного бизнеса осуществляют российские банки — Внешэкономбанк, Россельхозбанк и ВТБ вместе с ООО "Инвестиционное агентство". За последние три года поддержку получили восемь проектов общей стоимостью почти один миллиард рублей. Что это за проекты? Предприятия по выращиванию и переработке фруктов и овощей, мясоперерабатывающий завод, гостиничные комплексы", — перечислил чиновник.

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По его словам, эффективность господдержки выражается в конкретных цифрах — 400 новых рабочих мест, 150 миллионов рублей в год в виде налоговых поступлений в бюджет.

"Общий объем финансовой помощи Республике Абхазия, поступившей из бюджета Российской Федерации за последние девять лет с 2009 по 2017 годы, равен 44,6 миллиарда рублей", — сказал Игорь Кошин.

Он отметил, что несмотря на непростую ситуацию в России, острую необходимость увеличения ресурсов на развитие собственной экономики и санкции, объем безвозмездной помощи Абхазии нарастает. В 2016 году он составил 5,8 миллиарда рублей, в 2017 году уже 6,9 миллиарда рублей, а в 2018 году для Абхазии в российском бюджете предусмотрено 8,6 миллиарда рублей.

"В прошлом году совокупная доля финансовой помощи Российской Федерации в доходах государственного бюджета Абхазии составляла значительную сумму – 64,5%. Она была эквивалентна 22,7% ВВП республики", — сообщил он.

Россия останется гарантом суверенитета Абхазии и продолжит оказывать финансовую помощь, заверил Кошин.

"В то же время для перехода республики к устойчивому социально-экономическому развитию, построения устойчивой экономической системы, Абхазия должна провести эффективные реформы законодательства, улучшить правоприменительную практику, создать благоприятный инвестиционный климат, искоренить преступность. Отдельного внимания заслуживает решение вопросов создания инфраструктуры и энергетической безопасности", — подчеркнул замминистра.

Игорь Кошин отметил, что комплексная поддержка российской стороной проектов в сельском хозяйстве, промышленности, туристической области наряду с устранением внутренних барьеров и препятствий даст, мощный толчок социально-экономическому развитию Республики Абхазия.

"Как писал ваш земляк Фазиль Абдулович Искандер: "Гражданственность — это донести свой окурок до урны. Государственность — это сделать так, чтобы путь до очередной урны был не слишком утомительным". Убежден, что наш совместный путь всегда будет не только интересным, но полезным для людей и созидательным", — уверен он.

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IX Абхазо-российский деловой форум проходит в Абхазии 12 октября. Российскую делегацию возглавил замминистра России по делам Северного Кавказа Игорь Кошин. В Сухум прибыли руководители министерств экономики ДНР и ЛНР, члены Совета Федерации России, представителей бизнеса из Армении и Сингапура.

В рамках форума будет подписано несколько двусторонних соглашений в области сельского хозяйства, морского и транспортного сообщения, а также проект договора с одной из ведущих компаний в криптоиндустрии.

В 2018 году на деловом форуме впервые будет проведен круглый стол на тему информационных технологий и инноваций.

Второй год подряд на пленарном заседании форума состоится подведение итогов совместного конкурса "Лучший предприниматель" Минэкономики Абхазии и ТПП республики.

Организаторы форума — Министерство экономики Республики Абхазия и Министерство экономического развития Российской Федерации при поддержке Администрации президента России. В 2018 году форум собрал 400 участников.

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