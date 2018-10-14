Спектакли, урбанистика и благотворительный концерт: культурные события Абхазии на неделю

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.

Афиша культурных событий с 15 по 21 октября.

Абхазский драмтеатр

16 октября в 19:00 в Абхазском драматическом театре покажут постановку "Дом Бернарды Альбы". Испанская трагедия в постановке Мадины Аргун напомнит зрителям об абхазских реалиях.

© Sputnik / Илона Хварцкия Спектакль "Дом Бернарды Альбы"

18 октября в 19:00 зрителям покажут спектакль режиссера Валерия Кове "Махаз" – притча о любви и мести по повести Фазиля Искандера. В главных ролях известные актеры Абхазского драмтеатра и выпускники театральных вузов Москвы и Санкт-Петербурга.

РУСДРАМ

17 октября в 19:00 в РУСДРАМе покажут комедию "Клинический случай" английского комедиографа XX века Рэя Куни. Герои истории пытаются выбраться чистыми из лжи, с каждой сценой это становится сложнее.

© Sputnik / Томас Тхайцук Премьерный показ спектакля "Клинический случай"

Комедия – отличный способ поднять себе настроение в середине рабочей недели, а в этот раз она станет благотворительной. Все вырученные от спектакля средства пойдут на лечение актера театра Рубена Депеляна.

Абхазская государственная филармония

15 октября в 18:00 в Госфилармонии пройдет благотворительный концерт в помощь подопечным фонда "Ашана".

© Fotolia / Minerva Studio Музыкант во время игры на пианино

Для зрителей выступят российский композитор и пианист Алексей Хевелев, Государственная хоровая капелла Абхазии и оперная певица Мадина Кварацхелия.

СКЛАД

С 15 по 19 октября с 12:00 до 19:00 продолжится фотовыставка "Возвращаясь к архивам". На выставке будут представлены фотографии, инсталляции, живопись. Сквозь выставку будут проходить цитаты из искусства XX века, посвященные архивам, приглашающие зрителя самостоятельно исследовать тему.

16 октября в 19:00 состоится показ французского фильма "Пожары".

20 и 21 октября в 19:00 на площадке откроется первый Сухумский урбанистический форум "Среда обитания". В рамках форума пройдет лекция российского урбаниста Вячеслава Иванова.

© Sputnik Константин Грецов Пицундский храм

Пицунда

17, 18 и 21 октября в 17:00 в Пицундском храме состоится концерт Хоровой капеллы и органистки Марины Шамба.

Тхина

16 октября в 14:00 в актовом зале Тхинской средней школы состоится показ художественного фильма по мотивам одноименного рассказа Фазиля Искандера "Колчерукий". Вход свободный.