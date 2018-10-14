17:42 14 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.98
  • EUR76.50
Поиск
Сцена

Спектакли, урбанистика и благотворительный концерт: культурные события Абхазии на неделю

© Фото: Rob Laughter
В Абхазии
Получить короткую ссылку
10 0 0

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.

Афиша культурных событий с 15 по 21 октября.

Абхазский драмтеатр

16 октября в 19:00 в Абхазском драматическом театре покажут постановку "Дом Бернарды Альбы". Испанская трагедия в постановке Мадины Аргун напомнит зрителям об абхазских реалиях.

Спектакль Дом Бернарды Альбы
© Sputnik / Илона Хварцкия
Спектакль "Дом Бернарды Альбы"

18 октября в 19:00 зрителям покажут спектакль режиссера Валерия Кове "Махаз" – притча о любви и мести по повести Фазиля Искандера. В главных ролях известные актеры Абхазского драмтеатра и выпускники театральных вузов Москвы и Санкт-Петербурга.

РУСДРАМ

17 октября в 19:00 в РУСДРАМе покажут комедию "Клинический случай" английского комедиографа XX века Рэя Куни.  Герои истории пытаются выбраться чистыми из лжи, с каждой сценой это становится сложнее.

Премьерный показ спектакля Клинический случай
© Sputnik / Томас Тхайцук
Премьерный показ спектакля "Клинический случай"

Комедия – отличный способ поднять себе настроение в середине рабочей недели, а в этот раз она станет благотворительной. Все вырученные от спектакля средства пойдут на лечение актера театра Рубена Депеляна.

Абхазская государственная филармония

15 октября в 18:00 в Госфилармонии пройдет благотворительный концерт в помощь подопечным фонда "Ашана".

© Fotolia / Minerva Studio
Музыкант во время игры на пианино

Для зрителей выступят российский композитор и пианист Алексей Хевелев, Государственная хоровая капелла Абхазии и оперная певица Мадина Кварацхелия.

СКЛАД

С 15 по 19 октября с 12:00 до 19:00  продолжится фотовыставка "Возвращаясь к архивам". На выставке будут представлены фотографии, инсталляции, живопись. Сквозь выставку будут проходить цитаты из искусства XX века, посвященные архивам, приглашающие зрителя самостоятельно исследовать тему.

16 октября в 19:00 состоится показ французского фильма "Пожары".

20 и 21 октября в 19:00 на площадке откроется первый Сухумский урбанистический форум "Среда обитания". В рамках форума пройдет лекция российского урбаниста Вячеслава Иванова.

Пицундский храм
© Sputnik Константин Грецов
Пицундский храм

Пицунда

17, 18 и 21 октября в 17:00 в Пицундском храме состоится концерт Хоровой капеллы и органистки Марины Шамба.

Тхина

16 октября в 14:00 в актовом зале Тхинской средней школы состоится показ художественного фильма по мотивам одноименного рассказа Фазиля Искандера "Колчерукий". Вход свободный.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Архивное фото капельницы
    Жертва красоты

    Суд Алматы рассматривает дело о гибели гражданки Украины, которая умерла после проведения операции по липосакции.

  • Посол Кыргызстана в Малайзии Кылычбек Султанов
    Цепная реакция

    Вслед за министром иностранных дел Кыргызстана в отставку ушел посол республики в Южной Корее.

  • Яблоки, архивное фото
    Эх, яблочко…

    Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси обязало магазины вдвое увеличить количество отечественных яблок.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Сухумский забег состоялся в Сухуме
Спортивная суббота: самые яркие фото "Сухумского забега"
Парад зомби в Чили
Чили заполонили зомби
Психотест: проверь свое душевное здоровье
Псих или не псих, вот в чем вопрос

Соцсети

Sputnikabkhazia