Российские военные беспилотники вышли на "охоту" в Абхазии

Свыше полутора тысяч военнослужащих и более 300 единиц военной техники задействовано в учениях российских военнослужащих в Абхазии.

СУХУМ, 16 – Sputnik. Беспилотные летательные аппараты Южного военного округа в Абхазии проводят активную разведку наземных и морских целей противника в рамках тактических учений, сообщает пресс-служба ЮВО.

© Sputnik / Виталий Тимкив Военные ЮВО завершили крупнейшие за 30 лет учения

Учения проходят на полигонах "Цабал", "Нагвалоу" и "Гудаута" в течение двух недель. Координаты разведанных командных пунктов, техники и скоплений пехоты условного противника будут оперативно передаваться от беспилотных летательных аппаратов на пункты управления подразделений.

"В ходе выполнения поставленных задач расчеты беспилотников в условиях побережья Черного моря и горно-лесистой местности республики совершенствуют навыки по подготовке к работе и развертыванию комплексов БЛА, а также запуску аппаратов", – говорится в сообщении ЮВО.

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Всего в тактических учениях принимают участие свыше полутора тысяч военнослужащих, задействовано более 300 единиц военной техники, в том числе около 20 современных беспилотников.