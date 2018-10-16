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Тактико-специальные учения Новороссийского гарнизона Южного военного округа

Российские военные беспилотники вышли на "охоту" в Абхазии

© Sputnik / Виталий Тимкив
В Абхазии
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12410

Свыше полутора тысяч военнослужащих и более 300 единиц военной техники задействовано в учениях российских военнослужащих в Абхазии.

СУХУМ, 16 – Sputnik. Беспилотные летательные аппараты Южного военного округа в Абхазии проводят активную разведку наземных и морских целей противника в рамках тактических учений, сообщает пресс-служба ЮВО.

Тактические учения с подразделениями соединения специального назначения ЮВО
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Учения проходят на полигонах "Цабал", "Нагвалоу" и "Гудаута" в течение двух недель. Координаты разведанных командных пунктов, техники и скоплений пехоты условного противника будут оперативно передаваться от беспилотных летательных аппаратов на пункты управления подразделений.

"В ходе выполнения поставленных задач расчеты беспилотников в условиях побережья Черного моря и горно-лесистой местности республики совершенствуют навыки по подготовке к работе и развертыванию комплексов БЛА, а также запуску аппаратов", – говорится в сообщении ЮВО.

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Всего в тактических учениях принимают участие свыше полутора тысяч военнослужащих, задействовано более 300 единиц военной техники, в том числе около 20 современных беспилотников.

Теги:
беспилотники, военные учения, Южный военный округ, Россия, Абхазия


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