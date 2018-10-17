Российские разведчики в Абхазии переквалифицировались в "диверсантов"

В учениях российских военнослужащих на полигонах Абхазии принимают участие свыше 1,5 тысячи разведчиков и мотострелков, задействовано около 600 единиц военной техники.

СУХУМ, 17 окт – Sputnik. В тактических учениях мотострелков разведывательные подразделения российской базы в Абхазии выступят в роли диверсионных групп противника, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа, полковник Вадим Астафьев.

"В условиях горно-лесистой и прибрежной местности на полигонах "Цабал" и "Нагвалоу" разведчики отрабатывают тактику засад, нарушения тылового обеспечения войск, наблюдательных постов", — рассказал Астафьев.

При выполнении учебно-боевых задач военнослужащие активно применяют современные штатные средства разведки, в том числе станции ближней разведки СБР-5 и лазерные приборы ЛПР-2.

Особое внимание военнослужащие уделяют практическому применению новейших переносных комплексов управления и связи (КРУС) "Стрелец" со встроенной навигационной системой "Глонасс".

"В учении разведчики выполнят боевые стрельбы по целям с места и в движении из 12,7-мм пулеметов, установленных на бронированных разведывательных машинах КамАЗ "Дозор", — уточнил начальник пресс-службы.

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Общее количество военнослужащих, участвующих в учениях на полигонах "Нагвалоу" и "Цабал", составило более полутора тысяч человек, задействовано более 600 единиц военной техники.