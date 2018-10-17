Только по понедельникам: Молодежный театр и Абхазский драмтеатр договорились

Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба провел очередную встречу рабочей группы по вопросу сотрудничества Абхазского государственного драматического театра им. С.Чанба и Абхазского государственного молодежного театра в среду 17 октября.

СУХУМ, 17 окт – Sputnik. На встрече в Кабмине Абхазии Молодежному театру предложили выступать в Абхазском драмтеатре по понедельникам. Об этом сообщает официальный сайт Кабмина Абхазии.

"Молодежному театру был представлен проект договора, который позволил бы в полной мере обеспечить творческую деятельность театра и учесть интересы Абхазского театра и Молодежного театра", — говорится в сообщении.

Проект документа предусматривает условия эксплуатации театральных помещений Абхазским государственным молодежным театром, в том числе условия, предусматривающие хранение декораций, костюмов, график репетиций и показов спектаклей.

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"После достижения договоренностей по большинству пунктов документа на решение комиссии был вынесен вопрос графика показов спектаклей Абхазского государственного молодежного театра на сцене Абхазского государственного драматического театра им. С.Чанба", — отмечает сайт Кабмина.

Согласно проекту договора предполагается дополнительное финансирование молодежного театра из государственного бюджета для того, чтобы оплачивать работы технического персонала, обслуживающего спектакли театра.

Также сохраняется оплата государством аренды репетиционной базы Молодежного театра в здании по улице Генерала Дбар в Сухуме.

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По завершении согласования проекта документа театры приступят к этапу заключения договора.