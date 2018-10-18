Футбол с характером: турнир среди ампутантов проходит в Сухуме

О том, как люди с ограниченными возможностями здоровья показывают безграничную силу духа, играя в самый популярный в мире вид спорта, и что гости футбольного турнира "Кубок Победы" думают об Абхазии, читайте в материале Sputnik.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Принять участие в Международном турнире по мини-футболу "Кубок Победы" в Абхазию приехали команды из Кемерово, Барнаула, Казани, Грозного, Цхинвала, конечно, представлена и команда хозяев. Игры стартовали 16 октября, а финальный матч будет сыгран 22 числа.

Дух победителей

Писать материл про спортивное событие, в котором участвуют люди с ограниченными возможностями здоровья, до сегодняшнего дня мне не доводилось. Самый главный вопрос, который крутился в голове, как люди, рожденные с ограниченными возможностями здоровья или получившие инвалидность, не пали духом, нашли в себе силы и не только стали заниматься спортом, но и добились немалых успехов. К примеру, в республику приехала команда "Динамо" из Барнаула, которая в этом году стала чемпионом России, а также команда "Ламан аз" (Голос гор) из Грозного, игроки этого клуба уже пять раз становились лучшими в чемпионате России.

© Sputnik Международный турнир по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов

Сергей Мошкин из Барнаула из-за несчастного случая получил инвалидность в детстве, но не опустил руки и стал активно заниматься спортом. Несмотря на то, что изначально было тяжело, постепенно он привык к новому образу жизни и решил достичь успехов. Заниматься футболом он начал еще в 1993 году, долгие и упорные тренировки принесли свой результат, Сергей — один из лучших игроков среди ампутантов.

"Травму я получил еще в детстве, с того времени на костылях, поэтому никакого труда мне не составляет заниматься футболом. Сейчас, конечно, уже возраст сказывается, уже тяжело, а так я свыкся и проблем не испытываю, адаптироваться можно", — признается он.

На турнире в Абхазии он уже не в первый раз.

"Я на этот турнир приезжаю во второй раз, был еще в прошлом году, хочу сказать, что уровень турнира, конечно, не настолько серьезный, как в чемпионате России. Но мне нравится, что здесь игры проходят в дружеской атмосфере, собираются люди, которые давно друг друга знают, давно играют в футбол, и это здорово", — подчеркнул Мошкин.

Абхазия — это место, куда хочется возвращаться, особенно жителям далекой Сибири, отмечает футболист.

На поле царила нешуточная борьба, иногда даже зрители забывали, что ребята на костылях. Накал азарта нисколько не уступал играм в большом футболе.

Тренер грозненской команды "Ламан аз" (Голос гор) Руслан Гирзишев рассказал, что его команда ежегодно приезжает в республику. Он отметил небольшой негатив, который заключается в том, что не все хорошие команды могут приезжать в Абхазию из-за финансовых проблем.

"Что касается организации, то все всегда на высшем уровне, отношение благожелательное, ребята с превеликим удовольствием приезжают в Абхазию. Еще в начале сезона мои игроки спрашивают, когда пройдет турнир в Абхазии", — сказал тренер.

© Sputnik Международный турнир по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов

Руслан Гирзишев, тренируя команду инвалидов, не делает никаких скидок на состояние здоровья.

"Я никогда никаких поблажек не делал ампутантам, может быть, из-за этого эти ребята так хорошо растут. Более того, через этот футбол многие ребята повидали мир, потому что они представляют сборную России. В этом году будет чемпионат мира в Мексике, из 12 человек сборной России 5 человек из "Ламан аз", — сказал с гордостью наставник.

Радик Халиулин представляет команду из Казани. Абхазию любит за то, что здесь не только можно поиграть, но и хорошо отдохнуть.

"У нас в Казани нет футбола на костылях, играем только в Абхазии, и раньше еще приезжали на матчи в Сочи", — рассказал он.

Он активно занимается спортом с 2010 года.

"Я человек спортивный, поэтому особого труда заниматься футболом у меня не было, просто нужно было переключиться на это дело", — признается футболист.

Заместитель председателя регионального отделения Паралимпийского комитета России в Кемеровской области Светлана Попова отметила большое желание игроков "Кузбасса" выиграть медали на турнире в Абхазии.

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"Это честный вид спорта, потому что у нас есть контактная борьба, она жесткая, но не подлая. Одна из особенностей этого вида спорта – нельзя играть культей, это приравнено к игре рукой, то есть все в одинаковых условиях", — объясняет она.

По ее словам, традиционно ампутанты часто соперничают с футболистами, у которых нет физических недостатков.

"И нужно заметить, что иногда мы выигрываем, в поддавки уже давно с нами никто не играет", — отмечает Попова.

О турнире

Заместитель председателя Государственного комитета по физической культуре и спорту Рафаэль Ампар рассказал, что турнир "Кубок Победы" в этом году проводится уже в шестой раз.

"Самое главное – пропаганда здорового образа жизни, и однозначно это моральная и нравственная поддержка ребят с ограниченными возможностями здоровья. Мы рады, что команды приезжают в Абхазию, это им очень нравится, они могут поиграть и отдохнуть. Это, конечно, и реклама нашей страны, потому что команды приезжают из многих уголков России", — подчеркнул Ампар.

© Sputnik Международный турнир по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов

Для организации турнира больших затрат не нужно, отмечает зампредседателя Государственного комитета по физической культуре и спорту.

"Госкомспорт и Федерация инвалидов-ампутантов старается разнообразить жизнь участников турнира, помимо игр, будем делать культурную программу. Сегодня было приятно слышать от гостей, что Абхазия становится краше", — сказал он.

В составе абхазской команды есть четыре участника, которые прошли Отечественную войну народа Абхазии 1992-1993 годов, сообщил Рафаэль Ампар.