Продолжить дело Смецкого: тубдиспансер в Гулрыпше спустя год после открытия

Бадри Есиава, Sputnik
Туберкулез не приговор
Русский князь Николай Смецкой в 1895 году купил в Гулрыпше 75 гектаров земли. На том месте он разбил субтропический парк с центральной аллеей из финиковых пальм. Спустя семь лет он построил санаторий для легочных больных "Гулрыпш", или, как его еще называют, "Белый корпус".
К сожалению, от тех величественных зданий сегодня мало что осталось, но на территории бывшего санатория "Гулрыпш 1" в декабре 2017 года после капитального ремонта открылся Республиканский противотуберкулезный диспансер. Его директор Гопия рассказал Sputnik о том, что изменилось с тех пор в работе, и провел экскурсию по "владениям".
Одна из сотрудниц диспансера любезно предложила кофе и при этом заверила, что это абсолютно безопасно. Все стерильно. Белоснежные коридоры, кабинеты и помещения диспансера и вправду блестят от чистоты.
На сегодняшний день там проходят лечение 15 пациентов с различными стадиями туберкулеза. Вирус не выбирает жертву, и ему без разницы какого возраста человек, какого он пола. Средний возраст больных 40-50 лет, но в стационар попадают и молодые люди. Есть и одна студентка, с сожалением отметил Гопия.
До капитального ремонта диспансера, который длился три года, медики и пациенты ютились в старом небольшом здании на семь палат. Вскоре из него сделают хоспис для хроников.
Новое здание рассчитано на 120 койко-мест. Условия комфортные. Больные могут коротать время в кондиционированных комнатах отдыха с телевизором. Проблема с водой тоже решена.
"Рядом с нами психдиспансер, а скважина, бассейн и насос у нас были общие, и воды не хватало. Благодаря международной организации "Врачи без границ" эта проблема была решена. Они нам подарили мощный насос итальянского производства", — рассказал Джамал Гопия.
Медикаментами диспансер снабжает государство. Нередко помогают "Врачи без границ". Лекарств достаточно, и проблем с этим тоже нет, добавил директор. Туберкулез в ранней стадии не приговор, уверен он. По его словам, главное — не запускать болезнь и диагностировать ее вовремя. Первичное лечение туберкулеза в открытой форме длится около трех месяцев. После того как пациент перестает быть заразным, его переводят на амбулаторное лечение, пункты есть в каждом районе Абхазии.
"Раз в две недели в амбулаторные пункты ездит наш врач и наблюдает больных. Выдает им медикаменты, определяет, кому нужно сделать снимки, кому назначить лечение, сдать анализы", — сказал Джамбул Гопия.
Обследование, проверка анализов, пребывание в медучреждении, лечение и питание – все это бесплатно, подчеркнул он. По статистике, лечение одного пациента с первичным заболеванием до полного выздоровления обходится государству около 10-15 тысяч евро. Примерно на десять тысяч евро больше требуется на лечение больного со стадией заболевания, устойчивой ко второй и последующим линиям медицинских курсов. Летальных исходов пациентов диспансера в год фиксируется один или два случая стабильно. В практике было и такое, что от пациентов заражались медики, но это было до переезда в новое здание.
Кроме дорогостоящих препаратов, больным туберкулезом требуется высококалорийная пища – не меньше четырех тысяч калорий в день. Об этом хорошо знают в столовой диспансера и старательно "откармливают" пациентов. Некоторые из них даже набирают в весе. За их душевным состоянием следят врачи-психологи. Весомую помощь оказывают диспенсеру специалисты из военного госпиталя в Агудзере.
По отделениям
Директор Республиканского противотуберкулезного диспансера Джамбул Гопия провел небольшую экскурсию. В первую очередь зашли в неплохо оснащенную лабораторию. Там нас встретила завлабораторией Ирина Арзуманян.
"Здесь мы занимаемся клиническим анализом крови, мочи. Проводим биохимические анализы. Проще говоря, выявляем туберкулез. Наша лаборатория оснащена современной техникой – "генэксперт" – аппарат, который делает ПЦР мокроты и проверяет чувствительность к препаратам. Это биохимический анализатор крови", — хвасталась оборудованием лаборатории Арзуманян.
Все необходимое для точного диагностирования туберкулеза есть, но было бы неплохо приобрести новые модели микроскопов, старым уже около пятнадцати лет, добавила она.
Особая гордость диспансера – хирургическое отделение, которое почти обустроено. Открытие отложено из-за отсутствия дизельного генератора. Без стабильного электроснабжения проводит операции категорически нельзя.
"Вот операционный стол, а вот оборудование для анестезии, аппаратура для отсасывания крови и жидкостей. К нему идет отдельный трансформатор. А здесь обеззараживаются инструменты. Пока операции проводить невозможно из-за генератора, но нам его уже подарила организация "Врачи без границ". Как только установим, со спокойной душой можно будет начать делать операции. Хирурги и анестезиологи будут из Республиканской больницы", — рассказал Гопия.
Дальше прошли в реанимационное отделение. Стоят дыхательные аппараты и обеззараживающие лампы. В детском отделении нет ни одного пациента, с нескрываемой радостью отметил директор диспансера.
Рост заболеваемости туберкулезом в Абхазии в последнее время идет на снижение, но периодически бывают небольшие скачки, сказал Гопия. Он обратил внимание на тот факт, что многие жители республики обращаются к медикам с запущенными формами.
"Некоторые стесняются этого и неохотно обращаются к врачам. От этого снижается выявляемость. Надо периодически проверяться", — отметил он.
Восстановительные работы Республиканского противотуберкулезного диспансера началось за счет средств российской помощи в 2014 году. Капительный ремонт был завершен в декабре 2017 года.