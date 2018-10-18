Продолжить дело Смецкого: тубдиспансер в Гулрыпше спустя год после открытия

Меценат Николай Смецкой, благодаря которому в Абхазии долгие годы работали санатории и лечебницы, родился 18 октября 1852 года. О том, что Смецкой оставил в наследство республике и как обстоят дела в противотуберкулезном диспансере Гулрыпша спустя почти год после открытия, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Туберкулез не приговор

Русский князь Николай Смецкой в 1895 году купил в Гулрыпше 75 гектаров земли. На том месте он разбил субтропический парк с центральной аллеей из финиковых пальм. Спустя семь лет он построил санаторий для легочных больных "Гулрыпш", или, как его еще называют, "Белый корпус".

К сожалению, от тех величественных зданий сегодня мало что осталось, но на территории бывшего санатория "Гулрыпш 1" в декабре 2017 года после капитального ремонта открылся Республиканский противотуберкулезный диспансер. Его директор Гопия рассказал Sputnik о том, что изменилось с тех пор в работе, и провел экскурсию по "владениям".

Одна из сотрудниц диспансера любезно предложила кофе и при этом заверила, что это абсолютно безопасно. Все стерильно. Белоснежные коридоры, кабинеты и помещения диспансера и вправду блестят от чистоты.

На сегодняшний день там проходят лечение 15 пациентов с различными стадиями туберкулеза. Вирус не выбирает жертву, и ему без разницы какого возраста человек, какого он пола. Средний возраст больных 40-50 лет, но в стационар попадают и молодые люди. Есть и одна студентка, с сожалением отметил Гопия.

До капитального ремонта диспансера, который длился три года, медики и пациенты ютились в старом небольшом здании на семь палат. Вскоре из него сделают хоспис для хроников.

© Sputnik Республиканский противотуберкулезный диспансер

Новое здание рассчитано на 120 койко-мест. Условия комфортные. Больные могут коротать время в кондиционированных комнатах отдыха с телевизором. Проблема с водой тоже решена.

"Рядом с нами психдиспансер, а скважина, бассейн и насос у нас были общие, и воды не хватало. Благодаря международной организации "Врачи без границ" эта проблема была решена. Они нам подарили мощный насос итальянского производства", — рассказал Джамал Гопия.

Медикаментами диспансер снабжает государство. Нередко помогают "Врачи без границ". Лекарств достаточно, и проблем с этим тоже нет, добавил директор. Туберкулез в ранней стадии не приговор, уверен он. По его словам, главное — не запускать болезнь и диагностировать ее вовремя. Первичное лечение туберкулеза в открытой форме длится около трех месяцев. После того как пациент перестает быть заразным, его переводят на амбулаторное лечение, пункты есть в каждом районе Абхазии.

© Sputnik Лаборатория

"Раз в две недели в амбулаторные пункты ездит наш врач и наблюдает больных. Выдает им медикаменты, определяет, кому нужно сделать снимки, кому назначить лечение, сдать анализы", — сказал Джамбул Гопия.

Обследование, проверка анализов, пребывание в медучреждении, лечение и питание – все это бесплатно, подчеркнул он. По статистике, лечение одного пациента с первичным заболеванием до полного выздоровления обходится государству около 10-15 тысяч евро. Примерно на десять тысяч евро больше требуется на лечение больного со стадией заболевания, устойчивой ко второй и последующим линиям медицинских курсов. Летальных исходов пациентов диспансера в год фиксируется один или два случая стабильно. В практике было и такое, что от пациентов заражались медики, но это было до переезда в новое здание.

© Sputnik Комната отдыха

Кроме дорогостоящих препаратов, больным туберкулезом требуется высококалорийная пища – не меньше четырех тысяч калорий в день. Об этом хорошо знают в столовой диспансера и старательно "откармливают" пациентов. Некоторые из них даже набирают в весе. За их душевным состоянием следят врачи-психологи. Весомую помощь оказывают диспенсеру специалисты из военного госпиталя в Агудзере.

По отделениям

Директор Республиканского противотуберкулезного диспансера Джамбул Гопия провел небольшую экскурсию. В первую очередь зашли в неплохо оснащенную лабораторию. Там нас встретила завлабораторией Ирина Арзуманян.

"Здесь мы занимаемся клиническим анализом крови, мочи. Проводим биохимические анализы. Проще говоря, выявляем туберкулез. Наша лаборатория оснащена современной техникой – "генэксперт" – аппарат, который делает ПЦР мокроты и проверяет чувствительность к препаратам. Это биохимический анализатор крови", — хвасталась оборудованием лаборатории Арзуманян.

© Sputnik Сотрудники противотуберкулезного диспансера за работой

Все необходимое для точного диагностирования туберкулеза есть, но было бы неплохо приобрести новые модели микроскопов, старым уже около пятнадцати лет, добавила она.

Особая гордость диспансера – хирургическое отделение, которое почти обустроено. Открытие отложено из-за отсутствия дизельного генератора. Без стабильного электроснабжения проводит операции категорически нельзя.

"Вот операционный стол, а вот оборудование для анестезии, аппаратура для отсасывания крови и жидкостей. К нему идет отдельный трансформатор. А здесь обеззараживаются инструменты. Пока операции проводить невозможно из-за генератора, но нам его уже подарила организация "Врачи без границ". Как только установим, со спокойной душой можно будет начать делать операции. Хирурги и анестезиологи будут из Республиканской больницы", — рассказал Гопия.

© Sputnik Реанимационное отделение в туберкулезном диспансере

Дальше прошли в реанимационное отделение. Стоят дыхательные аппараты и обеззараживающие лампы. В детском отделении нет ни одного пациента, с нескрываемой радостью отметил директор диспансера.

Рост заболеваемости туберкулезом в Абхазии в последнее время идет на снижение, но периодически бывают небольшие скачки, сказал Гопия. Он обратил внимание на тот факт, что многие жители республики обращаются к медикам с запущенными формами.

© Sputnik Детская палата

"Некоторые стесняются этого и неохотно обращаются к врачам. От этого снижается выявляемость. Надо периодически проверяться", — отметил он.

Восстановительные работы Республиканского противотуберкулезного диспансера началось за счет средств российской помощи в 2014 году. Капительный ремонт был завершен в декабре 2017 года.