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Ара Гюлер

Завещание Гюлера: что связывает легендарного фотографа с Абхазией

© AFP 2018 / OZAN KOSE
В Абхазии
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В среду 17 октября стало известно, что в Стамбуле на 91-м году жизни скончался известный турецкий фотожурналист Ара Гюлер. Абхазские поклонники фотографа поделились своими воспоминаниями о мастере.

Астанда Ардзинба, Sputnik

Это — не искусство

Его называли "Глаз Стамбула". Пожалуй, самый дорогой из всех многочисленных титулов, которыми награждали Ару Гюлера. Он начинал карьеру фотожурналиста в 1950-х. Первое его место работы — турецкая газета "Новый Стамбул", о которой сегодня невозможно найти никакой информации, кроме той, что там когда-то работа Гюлер. Потом перебрался в другое издание, "Хюрриет дейли ньюз", но настоящая известность к фотографу пришла после контракта c американским "Тайм-Лайфом". В 1958 году агентство открыло филиал в Турции, и Гюлер стал его первым фотокорреспондентом на Ближнем Востоке. Вскоре он начал получать заказы от ведущих мировых изданий, таких как "Пари Матч", "Штерн", "Санди таймс", и был принят в команду мирового фотоагентства "Магнум".

Ара Гюлер
© AFP 2018 / OZAN KOSE
Ара Гюлер

Гюлер был уверен, что фотография способна остановить историю. Он известен своим убеждением, что фотография не есть искусство, что дело фотографа — документировать информацию, рассказывать правду о своем времени.

Ара Гюлер. Из жизни Стамбула
© Фото: araguler
Ара Гюлер. Из жизни Стамбула

"Как фотограф, снимающий людей, я хочу запечатлеть их радость, горе, их отношение к жизни, их страхи, все, что присуще человеку. Для меня важно то, что человеческие драмы будут жить еще столетия в будущем", — говорил Гюлер в одном из своих интервью.

Уинстон Черчилль
© Фото: araguler
Уинстон Черчилль

Сфотографировать фотографа

Работы и его принципы в отношении фотожурналистики повлияли на последователей во всем мире. Среди известных поклонников Гюлера и абхазский фотограф и журналист Ибрагим Чкадуа.

Во время одного из своих визитов в Стамбул Чкадуа встретился с мастером. Это была случайная встреча только на первый взгляд.

"Все истинные ценители Гюлера, которые бывали в Стамбуле, знают, что на улице Истикляль есть небольшое его кафе. Оно так и называется "Ара". На стенах заведения развешены его работы. Там вероятней всего можно было встретиться с мастером. Туда я и направился в один из своих приездов", — рассказал Чкадуа.

Встреча фотографов завершилась ожидаемо. Ибрагим Чкадуа сделал свой собственный портрет мастера.

"Для меня очень ценно, что он работал с такими легендами, как Анри Картье-Брессон, к примеру. Это люди из другого мира, эпохи. Я, когда только познакомился с работами и биографией Гюлера, я не мог поверить, что этот человек жив, что он мой современник", — отметил фотограф.

Ибрагим Чкадуа узнал о смерти своего кумира из новостей уже в Сухуме. Но еще вчера он с друзьями и студентами был в Стамбуле и по заведенной уже традиции провел вечер в "Аре". Завсегдатаи рассказали, что мастер уже редко бывает в своем кафе и в последнее время часто болеет. Тем не менее время от времени он туда все еще наведывался на радость своим поклонникам со всего мира, которые его там всегда ждали.

Ара Гюлер. Из жизни Стамбула
© Фото: araguler
Ара Гюлер. Из жизни Стамбула

 

Не упустить момент

Во время своей учебы в Турции удалось увидеть и даже поговорить с живой легендой и другой нашей соотечественнице Анжеле Патарая. Как-то, прогуливаясь с подругой по книжным магазинам в Стамбуле, она купила альбом с фотографиями Гюлера, и они направилась ждать фотографа в кафе на Истикляль. Дождались. Официантка посоветовала не дрейфить и ловить момент.

Ара Гюлер. Из жизни Стамбула
© Фото: araguler
Ара Гюлер. Из жизни Стамбула

"Он сначала был очень резок с нами, видимо, ему поднадоели такие туристы, но потом смягчился и говорит, показывайте, что это за альбомы. Изучил, спросил, как нас зовут, сказал, что напишет нам что-нибудь на память. И подписал на память: "Для Енжи ханым от Ары Гюлера", — поделилась воспоминаниями Патарая.

После Анжела еще несколько раз заглядывала в "Ару" с друзьями, встречала там Гюлера, он всегда приглашал сесть за столик и выпить чай.

"Всегда было теплое ощущение, мило и приятно от того, что можно так просто подойти к великому мастеру, пожелать ему долгих лет, здоровья, обнять. Сидеть за соседним столиком и наблюдать, кто к нему подходит", — отметила Патарая.

Ара Гюлер. Из жизни Стамбула
© Фото: araguler
Ара Гюлер. Из жизни Стамбула

Интервью для Абхазии

В 2016 году Ара Гюлер ответил на вопросы абхазской журналистке Вике Думава. "Гюлер – сенсация, настаивал агент именитого фотографа, и никому не дает интервью". Но в этот раз Ара не стал долго противиться. Конечно, все было не так просто, и интервью специально для газеты "Республика Абхазия" состоялось благодаря усилию многих людей, в том числе Владимира Авидзба, некогда представлявшего Абхазию в Турции. После получения согласия на беседу Думава передала вопросы для Гюлера своей сестре в Турции, которая и отправилась на встречу с фотографом.

Интервью для газеты Республика Абхазия
© Фото :
Интервью для газеты "Республика Абхазия"

"Времени на беседу он отвел мало. Был предельно краток. На многие вопросы отвечать не стал. Но что-то интересное все-таки было", — рассказала Думава.

Из интересного: "Когда фотография передает какую-нибудь мысль или эмоцию – это настоящая фотография. Фотограф не может быть художником. Его дело – гоняться за правдой".

Конечно, Вика Думава спросила у Гюлера, слышал ли он когда-нибудь об Абхазии и людях, которые здесь живут. Мастер честно признался, что об абхазах знает мало, но добавил: "Желаю, чтобы у них все было так, как они сами того хотят". 

Ара Гюлер
© AFP 2018 / OZAN KOSE
Ара Гюлер

О том, что Гюлер скончался, стало известно вечером 17 октября. В последние годы фотограф практически не работал. Лучшие свои фотографии он уже сделал много раньше. Гюлер снимал много известных людей: политиков Уинстона Черчилль и Индиру Ганди, актеров Марлона Брандо и Софи Лорен, художников Сальвадора Дали и Пабло Пикассо, писателя Орхана Памука, режиссера Федерико Феллини, многих других. Но любимыми героями фоторабот "Глаза Стамбула" были жители Турции. Рыбаки, торговцы, завсегдатаи уличных кафе. Они у него получались лучше всего. И эту их драму он сохранил для потомков.



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