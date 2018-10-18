Завещание Гюлера: что связывает легендарного фотографа с Абхазией

Астанда Ардзинба, Sputnik

Это — не искусство

Его называли "Глаз Стамбула". Пожалуй, самый дорогой из всех многочисленных титулов, которыми награждали Ару Гюлера. Он начинал карьеру фотожурналиста в 1950-х. Первое его место работы — турецкая газета "Новый Стамбул", о которой сегодня невозможно найти никакой информации, кроме той, что там когда-то работа Гюлер. Потом перебрался в другое издание, "Хюрриет дейли ньюз", но настоящая известность к фотографу пришла после контракта c американским "Тайм-Лайфом". В 1958 году агентство открыло филиал в Турции, и Гюлер стал его первым фотокорреспондентом на Ближнем Востоке. Вскоре он начал получать заказы от ведущих мировых изданий, таких как "Пари Матч", "Штерн", "Санди таймс", и был принят в команду мирового фотоагентства "Магнум".

© AFP 2018 / OZAN KOSE Ара Гюлер

Гюлер был уверен, что фотография способна остановить историю. Он известен своим убеждением, что фотография не есть искусство, что дело фотографа — документировать информацию, рассказывать правду о своем времени.

© Фото: araguler Ара Гюлер. Из жизни Стамбула

"Как фотограф, снимающий людей, я хочу запечатлеть их радость, горе, их отношение к жизни, их страхи, все, что присуще человеку. Для меня важно то, что человеческие драмы будут жить еще столетия в будущем", — говорил Гюлер в одном из своих интервью.

Сфотографировать фотографа

Работы и его принципы в отношении фотожурналистики повлияли на последователей во всем мире. Среди известных поклонников Гюлера и абхазский фотограф и журналист Ибрагим Чкадуа.

Во время одного из своих визитов в Стамбул Чкадуа встретился с мастером. Это была случайная встреча только на первый взгляд.

"Все истинные ценители Гюлера, которые бывали в Стамбуле, знают, что на улице Истикляль есть небольшое его кафе. Оно так и называется "Ара". На стенах заведения развешены его работы. Там вероятней всего можно было встретиться с мастером. Туда я и направился в один из своих приездов", — рассказал Чкадуа.

Встреча фотографов завершилась ожидаемо. Ибрагим Чкадуа сделал свой собственный портрет мастера.

"Для меня очень ценно, что он работал с такими легендами, как Анри Картье-Брессон, к примеру. Это люди из другого мира, эпохи. Я, когда только познакомился с работами и биографией Гюлера, я не мог поверить, что этот человек жив, что он мой современник", — отметил фотограф.

Ибрагим Чкадуа узнал о смерти своего кумира из новостей уже в Сухуме. Но еще вчера он с друзьями и студентами был в Стамбуле и по заведенной уже традиции провел вечер в "Аре". Завсегдатаи рассказали, что мастер уже редко бывает в своем кафе и в последнее время часто болеет. Тем не менее время от времени он туда все еще наведывался на радость своим поклонникам со всего мира, которые его там всегда ждали.

© Фото: araguler Ара Гюлер. Из жизни Стамбула

Не упустить момент

Во время своей учебы в Турции удалось увидеть и даже поговорить с живой легендой и другой нашей соотечественнице Анжеле Патарая. Как-то, прогуливаясь с подругой по книжным магазинам в Стамбуле, она купила альбом с фотографиями Гюлера, и они направилась ждать фотографа в кафе на Истикляль. Дождались. Официантка посоветовала не дрейфить и ловить момент.

© Фото: araguler Ара Гюлер. Из жизни Стамбула

"Он сначала был очень резок с нами, видимо, ему поднадоели такие туристы, но потом смягчился и говорит, показывайте, что это за альбомы. Изучил, спросил, как нас зовут, сказал, что напишет нам что-нибудь на память. И подписал на память: "Для Енжи ханым от Ары Гюлера", — поделилась воспоминаниями Патарая.

После Анжела еще несколько раз заглядывала в "Ару" с друзьями, встречала там Гюлера, он всегда приглашал сесть за столик и выпить чай.

"Всегда было теплое ощущение, мило и приятно от того, что можно так просто подойти к великому мастеру, пожелать ему долгих лет, здоровья, обнять. Сидеть за соседним столиком и наблюдать, кто к нему подходит", — отметила Патарая.

© Фото: araguler Ара Гюлер. Из жизни Стамбула

Интервью для Абхазии

В 2016 году Ара Гюлер ответил на вопросы абхазской журналистке Вике Думава. "Гюлер – сенсация, настаивал агент именитого фотографа, и никому не дает интервью". Но в этот раз Ара не стал долго противиться. Конечно, все было не так просто, и интервью специально для газеты "Республика Абхазия" состоялось благодаря усилию многих людей, в том числе Владимира Авидзба, некогда представлявшего Абхазию в Турции. После получения согласия на беседу Думава передала вопросы для Гюлера своей сестре в Турции, которая и отправилась на встречу с фотографом.

© Фото : Интервью для газеты "Республика Абхазия"

"Времени на беседу он отвел мало. Был предельно краток. На многие вопросы отвечать не стал. Но что-то интересное все-таки было", — рассказала Думава.

Из интересного: "Когда фотография передает какую-нибудь мысль или эмоцию – это настоящая фотография. Фотограф не может быть художником. Его дело – гоняться за правдой".

Конечно, Вика Думава спросила у Гюлера, слышал ли он когда-нибудь об Абхазии и людях, которые здесь живут. Мастер честно признался, что об абхазах знает мало, но добавил: "Желаю, чтобы у них все было так, как они сами того хотят".

© AFP 2018 / OZAN KOSE Ара Гюлер

О том, что Гюлер скончался, стало известно вечером 17 октября. В последние годы фотограф практически не работал. Лучшие свои фотографии он уже сделал много раньше. Гюлер снимал много известных людей: политиков Уинстона Черчилль и Индиру Ганди, актеров Марлона Брандо и Софи Лорен, художников Сальвадора Дали и Пабло Пикассо, писателя Орхана Памука, режиссера Федерико Феллини, многих других. Но любимыми героями фоторабот "Глаза Стамбула" были жители Турции. Рыбаки, торговцы, завсегдатаи уличных кафе. Они у него получались лучше всего. И эту их драму он сохранил для потомков.