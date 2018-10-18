Будто вчера ушли: "Возвращение имени" установил судьбы еще восьмерых красноармейцев

О том, как поисковая команда под руководством Григория Скворцова находила родственников восьмерых пропавших без вести красноармейцев, какие уникальные истории они восстановили, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

"Возвращение имени" продолжает работу. На этот раз – Ткуарчалский район. Восемь красноармейцев разом вернулись домой. Хухут Черкезия, Алексей Лабжания, Михаил Апсава, Анести Буава, Ферат Тортия, Георгий Цколия, Терентий Шелия.

Команда поисковиков больше года искала родственников красноармейцев. Сложность заключалась в том, что никаких архивных данных по спискам, прописанных в начале XX века, не сохранилось. Курсантам военного училища пришлось пройти пешком села Ткуарчала и искать дома, где проживали солдаты, чьи имена они возвращали.

© Sputnik / Томас Тхайцук Проект "Возвращение имени"

У каждого из найденных фронтовиков своя уникальная история, которую удалось собрать, словно пазл, благодаря рассекреченным архивным документам и рассказам родственников. Сами родственники настолько хорошо помнят красноармейцев, будто они вчера ушли на фронт.

"У абхазов есть одна отличительная черта, они очень ценят семью и хотят, чтобы судьбы их родственников были восстановлены. Многие изучают генеалогическое древо своей семьи. Они рассказывают так, будто герой нашего проекта вчера ушел на фронт", – отметил Скворцов.

Одна судьба на двоих

В Ткуарчале, как рассказал автор проекта Григорий Скворцов, поиски дали поразительные результаты.

"Каждое село Ткуарчалского района – отдельная история. Возьмем Агубедию. Когда мы приехали туда, вокруг нас собралось много людей, – отметил Скворцов. – Все это были семьи, которые хотели, во что бы то ни стало, выяснить судьбу своих родственников. Они перед нами выкладывали фотографии, письма с фронта. И в их письмах друзья передают друг другу приветы".

Но самое удивительное – это то, что в письмах приветы друг другу передавали сразу два героя поиска проекта "Возвращения имени" – Алексей Лабжания и Михаил Апсава. Один был профессиональным охотником, другой — школьным учителем. Но их привычный образ жизни прервала война и оба товарища отправились на фронт.

Судьбы красноармейцев оказались одинаковыми. Оба оказались узниками концлагерей. И нашли их лишь 73 года спустя, благодаря уникальным архивным документам, которые нашли Скворцов и его команда.

© Sputnik / Томас Тхайцук Проект "Возвращение имени"

"Мы выяснили, где они воевали, что с ними произошло, в какой концлагерь попали и где похоронены. Для родственников это имеет огромное значение", – добавил Скворцов.

У Алексея Лабжания осталась дочь. Но она из-за слабого здоровья не смогла приехать в Ткуарчал. И организаторы проекта решили отправиться в Агубедию и торжественно вручить семье Лабжания документы красноармейца.

Вернулся спустя 73 года

В Ткуарчале Григорий Скворцов передал документы родственникам Михаила Апсава и Ферата Тортия.

Документы красноармейца Ферата Тортия вручили его внучатому племяннику Маврику Тортия.

"Ферат был братом моего деда. Он отправился на фронт в 1941 году. Чуть позже забрали и моего отца. Мой отец 9 мая 1945 года встретил в Берлине. Брат деда же пропал без вести. И 73 года наша семья его искала, но ничего не могли выяснить. Сегодня я испытываю чувство гордости. Спасибо проекту "Возвращение имени", – поблагодарил Маврик Тортия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Проект "Возвращение имени"

Проект "Возвращение имени" был создан при участии Министерства обороны Абхазии. Главная задача проекта – это поиск родных тех военнопленных, карточки которых удалось найти и вручить им документы их родственников, которые более 70 лет считались без вести пропавшими.