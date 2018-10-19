Хинтба о помощи актеру РУСДРАМа: билеты покупали даже те, кто не живет в Абхазии

СУХУМ, 19 окт – Sputnik. Билеты на спектакль "Клинический случай" в поддержку Рубена Депеляна покупали не только в Абхазии, но и за его пределами, сказал в интервью на радио Sputnik гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.

"Когда мы получили печальные сведения, что у Рубена серьезные проблемы со здоровьем и требуется очень дорогостоящее лечение в Москве, мы подумали о том, где искать деньги, как помочь актеру. Он молодой, ему всего 30 лет, и он играет ведущие роли в РУСДРАМе. Рубену нужно не менее 500 тысяч рублей, чтобы пройти полноценный курс лечения, включая реабилитацию", — добавил он.

Так возникла идея сыграть спектакль "Клинический случай", чтобы все собранные средства перечислить актеру на лечение.

"Мы объявили об этом буквально за неделю до этого спектакля, и у нас тут же стали зашкаливать продажи, покупали билеты даже те, кто не проживал в Абхазии, те, кто просто хотел поддержать наш театр, москвичи покупали билеты. И мы собрали полный зал, собрали более 220 тысяч. Это потрясающе, что наш театр любят, что у нас есть преданные зрители", — подчеркнул он.

По его словам, люди обращаются с тем, чтобы обнародовали реквизиты счета РУСДРАМа для перечислений на лечение Рубена Депеляна.

"И мы это сделаем. 17 октября мы сыграли спектакль при аншлаге, с триумфальным успехом. Мы специально сыграли комедию, чтобы не превращать это в траурное мероприятие. Наши зрители, которые пришли на этот спектакль, подарили Рубену Депеляну жизнь", — рассказал Хинтба.

Днем ранее, 16 октября, на просьбу о помощи откликнулся Абхазский драматический театр. Средства от благотворительного показа спектакля "Дом Бернарды Альбы" также будут перечислены на лечение Рубена Депеляна.

"Я не обращался к абхазскому театру, это их собственная инициатива, генеральный директор Нодар Чанба, режиссер Мадина Аргун, все участники этого спектакля решили нас поддержать. Для нас это показатель того, что наши театры дружат, что они надежные партнеры, мы всегда помогаем друг другу и будем это делать. Вот эта ситуация с Рубеном, с необходимостью нахождения средств, стала индикатором отношения друг к другу театральных коллективов", — подчеркнул гендиректор РУСДРАМа.

Ираклий Хинтба рассказал, что в ближайшее время на сайте РУСДРАМа будет размещен специальный функционал, который позволит онлайн вносить средства на лечение Рубена Депеляна с помощью пластиковых карт.

Режиссер-постановщик Абхазского драмтеатра Мадина Аргун рассказала, что когда в коллективе узнали о болезни Рубена Депеляна, сразу было решено, что вырученные средства от показа спектакля "Дом Бернарды Альбы" будут направлены на его лечение.

"Мы всегда должны поддерживать друг друга, мы коллеги, и когда человеку трудно, нужно встать рядом. Если мы чем-то сможем помочь Рубену Депеляну, то будем очень рады, желаем ему скорейшего выздоровления", — отметила Мадина Аргун.

17 октября в РУСДРАМе состоялся специальный показ суперкомедии "Клинический случай", которым театр поддержал Рубена Депеляна.