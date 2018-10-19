Делегация из Абхазии посетила "Открытые инновации" в Москве

Форум "Открытые инновации", в котором приняло участие более 20 тысяч человек из многих стран мира, проходил в Москве с 15 по 17 октября.

СУХУМ, 19 окт – Sputnik. Минэкономики Абхазии приняло участие в форуме "Открытые инновации" в Сколково, сообщается на сайте ведомства.

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В этом году "Открытые инновации" были посвящены проблемам цифровой экономики. Делегацию от Министерства экономики Абхазии возглавил замминистра Батал Тарба. Он назвал форум излюбленным местом, где можно получить всю самую последнюю информацию о новых технологиях, технических прорывах и веяниях экспертной мысли.

Форум проходил три дня и состоял из трех блоков — кадры и образование, бизнес и государство, наука и технологии. Делегация из Абхазии посетила площадку "Цифры во главе государства. Цифровизация государственного управления". По словам начальника правового отдела Минэкономики Саида Гулария, здесь обсуждались актуальные для Абхазии темы.

"Примечательно, что на этом круглом столе озвучивались проекты, которые уже прорабатывались и прорабатываются Министерством экономики Абхазии в качестве инициатив. Это, например, проектное управление на государственной службе и бизнесе, оказание государственных услуг посредством единой информационной системы (через портал)", – отметил он.

Ежегодный форум "Открытые инновации" проводится в Москве с 2012 года под эгидой правительства Российской Федерации. Основная цель форума — развитие и коммерциализация новейших технологий, популяризация мировых технологических брендов и создание новых инструментов международного сотрудничества в сфере инноваций. В рамках программы проводятся пленарные заседания и тематические сессии, выставка, образовательные мероприятия, семинары и мастер-классы, инновационные шоу.

В 2018 году на форуме выступило более 650 спикеров, прошла выставка 220 стартапов. Всего форум посетило более 20 тысяч человек почти из ста государств.