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Тактические учения на российской военной базе в Абхазии

"Сирийский вал" в Абхазии: российские мотострелки провели учения

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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В учениях на полигоне "Цабал" участвовало более 600 военнослужащих, было задействовано около 100 единиц военной техники.

СУХУМ, 19 окт – Sputnik. Военнослужащие ЮВО в Абхазии поделились сирийским боевым опытом с абхазскими коллегами на тактических учениях на полигоне "Цабал", сообщает пресс-служба Южного военного округа.

"В рамках розыгрыша активной фазы двустороннего батальонного тактического учения (БТУ) применили "сирийский вал". Метод тактических действий был продемонстрирован приглашенным военнослужащим Минобороны Абхазии", – говорится в сообщении.

Во время учений мотострелки отработали задачи общевойскового боя в обороне и наступлении во взаимодействии с подразделениями артиллерии и авиации.

В ходе учебного боя авиация прикрыла подразделения от вероятных ударов условного противника и обеспечила ведение воздушной разведки и нанесение ракетно-бомбовых ударов по важным объектам.

Действия летчиков координировали передовые наводчики, которые входят в состав полевых командных пунктов подразделений.

Тактические учения с подразделениями соединения специального назначения ЮВО
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Наведение авиационных ударов на цели выполнялось с использованием комплексов разведки, управления и связи КРУС "Стрелец-ВР".

В рамках тактического учения на горном полигоне "Цабал" также мотострелки ЮВО в Абхазии при поддержке артиллерии уничтожили лагерь условных террористов.

Информация о замаскированном лагере боевиков на слонах Кодорского хребта по замыслу была получена от расчетов беспилотных летательных аппаратов.

Мотострелковые и артиллерийские подразделения скрытно выдвинулись на позиции, окружили и уничтожили лагеря условных террористов.

После массированного артиллерийского удара из самоходных орудий "Акация" и "кочующих" 120-миллиметровых минометов мотострелки на бронетранспортерах уничтожили уцелевшие силы условного противника.

В учебных боях специалисты подразделений противовоздушной обороны базы использовали зенитные ракетные и переносные комплексы, отработали воздушную защиту войск от бомбовых атак с беспилотников противника.

В учении участвовали более 600 военнослужащих, было задействовано около 100 единиц военной техники, в том числе современные бронеавтомобили "Рысь" и "Тигр".

Теги:
военные учения, Россия, Абхазия


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