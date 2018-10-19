Хаджимба об успехе Абхазии в "Золотой осени": демонстрация наших возможностей

СУХУМ, 19 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Успешное выступление Абхазии на выставке "Золотая осень" стало хорошей традицией, сказал президент Абхазии Рауль Хаджимба на встрече с организаторами агропромышленной выставки "Золотая осень".

"Результаты "Золотой осени" для кого-то, может быть, стали обыденными, но они являются основополагающими для того, чтобы демонстрировать наши возможности и успехи на такой достаточно крупной площадке. Пусть это будет не семимильными шагами, но те мероприятия, которые проводятся сегодня, дают основания говорить, что мы не стоим на месте", — добавил глава государства.

Участники выставки демонстрируют готовность и в будущем представлять республику на должном уровне.

© Sputnik / Илона Хварцкия Сакания об участии в "Золотой осени": абхазским производителям доверяют

Хаджимба заметил, что хотелось бы, чтобы те предприятия, которые представляют свою продукцию на выставке "Золотая осень", выпускали больше продукции. Понимая, что Абхазия не та страна, которая может насытить рынок России, президент предлагает завоевывать рынок качеством товара.

Глава государства подчеркнул, что руководство республики отметит участников "Золотой осени", которые успешно представили Абхазию на международной площадке.

Торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц отметил, что сам факт, что от Абхазии на выставке "Золотая осень" участвовало 22 компании, говорит о том, что созидательная энергия бизнесменов вместе с усилиями государства дает ощутимый эффект.

"Я хочу оценить результаты участия в выставке как максимально масштабные и успешные. Действительно, на российском рынке острый, нарастающий интерес к абхазской сельхозпродукции", — подчеркнул он.

Производств в Абхазии становится больше, и рынок готов принимать продукцию, произведенную в республике, добавил Барциц.

"Наша цель — это чтобы здесь было много производств, которые уже в краткосрочной перспективе дадут эффект для отрасли", — отметил торгпред.

Затем Олег Барциц передал Гран-при в номинации "Зарубежные страны", которым организаторы выставки отметили правительство Абхазии за вклад в развитие "Золотой осени".

После этого организаторов и участников выставки принял премьер-министр Валерий Бганба.

"Ваша группа провела огромную работу, продемонстрировав потенциал нашей страны. Отдельную благодарность хотелось бы выразить производителям, чья продукция завоевала награды высшего достоинства. Хотелось бы отметить, что это победа качества, победа продукции — это также и политическая победа. Результаты вашего участия в выставке говорят о том, что государство двигается вперед и развивается", — сказал Бганба.

Премьер-министр вручил благодарственные адреса предпринимателям за успешное представление Абхазии на Российской агропромышленной выставке "Золотая осень-2018".

К поздравлениям премьер-министра присоединился торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц. Он отметил, что главной целью участия абхазских производителей в "Золотой осени" является знакомство с абхазской продукцией потребителей российского и зарубежных рынков.

Российская агропромышленная выставка "Золотая осень-2018" завершилась в Москве 13 октября. По ее результатам абхазские продукты завоевали 11 золотых медалей. Абхазские бизнесмены участвовали в "Золотой осени" в седьмой раз.