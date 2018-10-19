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Всеармейский этап конкурса «Чистое небо-2018» в Краснодарском крае

Российский зенитчики отразили "круговой налет" в Абхазии

© Sputnik / Виталий Тимкив
В Абхазии
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В учениях приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано более 60 единиц вооружения и военной техники ПВО.

СУХУМ, 19 окт – Sputnik. Зенитчики российской военной базы в Абхазии отразили круговой налет авиации противника в учениях на полигонах "Гудаута", "Цабал" и "Нагвалоу", сообщает пресс-служба ЮВО.

Тактические учения на российской военной базе в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Зенитчики оперативно развернули комплексы ПВО на выгодных огневых позициях, выявили и уничтожили одиночные и групповые воздушные цели с разных направлений.

На учении военнослужащие также совершенствовали навыки маскировке стартовых позиций, организации системы связи и управления, приведения техники из походного положения в боевое, разведки и сопровождения воздушных целей в условиях радиопомех.

Всего в учении приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано более 60 единиц вооружения и военной техники ПВО, в том числе зенитные ракетные системы С-300 и зенитные ракетные комплексы "Оса-АКМ", "Стрела-10" и переносные ЗРК "Игла".

Тактико-специальное учение для зенитчиков – завершающий этап боевой подготовки в 2018 году, после чего военнослужащие базы приступят к сдаче итоговой годовой проверки по всем предметам профессиональной подготовки.



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