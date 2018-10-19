Прогноз погоды в Абхазии на выходные

СУХУМ, 19 окт – Sputnik. Абхазские синоптики сообщают, что в выходные дни в Абхазии будет переменная облачность, преимущественно без осадков, однако из-за незначительной смены воздушных масс в воскресенье ночью и утром местами возможен кратковременный, слабый дождь.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью опустится до +11˚С, днем воздух прогреется до +26°С.
Температура морской воды +22°С.
Волнение морской воды умеренное, силой в один-два балла.
Относительная влажность воздуха 60-80 %.