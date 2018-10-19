Прогноз погоды в Абхазии на выходные

Медаль "За Победу" была выпущена к 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

Восьмилетняя Аслана Джинджолия восстанавливается после очередной операции на ноге, но ей все еще нужна помощь.

Народный артист Абхазии, кинорежиссер, сценарист, член Союза кинематографистов России и директор киностудии "Абхазфильм" в день своего рождения рассказал корреспонденту Sputnik, об актерском опыте режиссера, о перспективах киноиндустрии в Абхазии, о силе кино и о пропаганде абхазского языка через кинематограф.