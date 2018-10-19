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Набережная Сухума после дождя

Прогноз погоды в Абхазии на выходные

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (818)
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В выходные дни территория Абхазии по-прежнему будет находиться в области пониженного атмосферного давления, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 19 окт – Sputnik. Абхазские синоптики сообщают, что в выходные дни в Абхазии будет переменная облачность, преимущественно без осадков, однако из-за незначительной смены воздушных масс в воскресенье ночью и утром местами возможен кратковременный, слабый дождь.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до +11˚С, днем воздух прогреется до +26°С.

Температура морской воды +22°С.

Волнение морской воды умеренное, силой в один-два балла.

Относительная влажность воздуха 60-80 %.

Темы:
Погода в Абхазии (818)


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