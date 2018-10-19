Президент вручил медали "За Победу" бойцам Пицундского батальона

СУХУМ, 19 окт – Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба 19 октября вручил медали "За Победу" бойцам Пицундского батальона. Об этом сообщает официальный сайт президента Абхазии.
Глава государства поздравил ветеранов с 25-летием Победы и Независимости.
"Вы заслужили и больших наград. Самой большой наградой для нашего народа является мирная и спокойная жизнь. Поздравляю вас с нашими великими праздниками, важнейшими в истории становления нашего государства. Нужно трепетно относиться к ним, чтобы не повторялись трагические события. Наши победы должны быть на мирном поприще, в строительстве государства", — сказал Хаджимба.
Абхазия и в послевоенный период, и сегодня доказала всему миру, что может строить государство, продолжил глава государства.
"Особенно в послевоенный период, когда нужно было создавать институты государства, создавать все те инструменты, которые сохранили бы нашу государственность. И это было сделано, несмотря на все трудности экономического, социального характера. У нас сегодня при всех сложностях есть государство, которое признано рядом других государств", — подчеркнул он.
Рауль Хаджимба считает неправильным мнение о том, что республика не развивается.
Я слышу разные разговоры, буквально на днях были проведены молодежные встречи, где говорилось о многих вопросах, часть из этих проблем действительно имеет место. Но говорить о том, что у нас все деструктивно, что ничего в государстве нет, неправильно", — сказал президент.
Он отметил, что нельзя говорить о том, что страна не развивается в угоду политических целей.
"Что касается призывов о моей добровольной отставке, я думаю, что нам надо понять: есть Конституция, и я буду вести себя в соответствии с Конституцией", — заметил Рауль Хаджимба.
Президент подчеркнул, что все политические силы могут говорить о своих позициях и доносить до народа свою точку зрения. Рауль Хаджимба уверен, что кто бы ни был во главе государства, все вместе должны менять положение дел к лучшему.