Президент вручил медали "За Победу" бойцам Пицундского батальона

Медаль "За Победу" была выпущена к 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

СУХУМ, 19 окт – Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба 19 октября вручил медали "За Победу" бойцам Пицундского батальона. Об этом сообщает официальный сайт президента Абхазии.

Глава государства поздравил ветеранов с 25-летием Победы и Независимости.

"Вы заслужили и больших наград. Самой большой наградой для нашего народа является мирная и спокойная жизнь. Поздравляю вас с нашими великими праздниками, важнейшими в истории становления нашего государства. Нужно трепетно относиться к ним, чтобы не повторялись трагические события. Наши победы должны быть на мирном поприще, в строительстве государства", — сказал Хаджимба.

Абхазия и в послевоенный период, и сегодня доказала всему миру, что может строить государство, продолжил глава государства.

"Особенно в послевоенный период, когда нужно было создавать институты государства, создавать все те инструменты, которые сохранили бы нашу государственность. И это было сделано, несмотря на все трудности экономического, социального характера. У нас сегодня при всех сложностях есть государство, которое признано рядом других государств", — подчеркнул он.

Рауль Хаджимба считает неправильным мнение о том, что республика не развивается.

Я слышу разные разговоры, буквально на днях были проведены молодежные встречи, где говорилось о многих вопросах, часть из этих проблем действительно имеет место. Но говорить о том, что у нас все деструктивно, что ничего в государстве нет, неправильно", — сказал президент.

Он отметил, что нельзя говорить о том, что страна не развивается в угоду политических целей.

"Что касается призывов о моей добровольной отставке, я думаю, что нам надо понять: есть Конституция, и я буду вести себя в соответствии с Конституцией", — заметил Рауль Хаджимба.

Президент подчеркнул, что все политические силы могут говорить о своих позициях и доносить до народа свою точку зрения. Рауль Хаджимба уверен, что кто бы ни был во главе государства, все вместе должны менять положение дел к лучшему.