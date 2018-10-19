Выставка адыгейского художника открылась в Абхазии

Выставка адыгейского художника Нурбия Ловпаче, на которой представлены 80 работ, продлится до 1 ноября.

СУХУМ, 19 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. Выставка адыгейского художника Нурбия Ловпаче открылась в ЦВЗ Сухума 19 октября.

Как признался сам Нурбий Ловпаче, он давно мечтал провести в Абхазии выставку, но до сих пор это не удавалось.

"В прошлом году организовать не получилось, а в этом году уже нельзя было откладывать. И вот, я приехал. Очень рад, что получилось. Абхазы – близкий мне народ", – признался он.

© Sputnik Выставка адыгского художника Нурбия Ловпаче в ЦВЗ

Всего в Абхазию Нурбий Ловпаче привез 100 картин, но на суд зрителя представил 80. Экспозиции в ЦВЗ Сухума висят плотно, и автор посчитал, что они будут затмевать друг друга.

"Пользуюсь декоративным стилем. Работы яркие. Не хочу, чтобы они сливались", – объяснил Ловпаче.

Из 80 экспозиций четыре на абхазскую тематику – памятники археологии и архитектуры. Их адыгейский художник подарит Госмузею Абхазии.

© Sputnik Выставка адыгского художника Нурбия Ловпаче в ЦВЗ

Министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия отметила, что рада открывать выставку адыгейского художника в Сухуме и выразила уверенность, что картина мира Нурбия Ловпаче найдет своих поклонников и в Абхазии.

Действительно, картины адыгейского живописца нашли здесь своего поклонника. Абхазская художница Диана Хинтба отметила одну из картин автора выставки.

"Я еще не успела познакомиться со всеми картинами. Но мое внимание уже привлек постер – работа 1977 года. Легкая и приятная колористика. Очень трогает. В целом работы очень приятные, дают положительную энергию", – отметила Хинтба.

© Sputnik Выставка адыгского художника Нурбия Ловпаче в ЦВЗ

Выставка адыгейского художника Нурбея Ловпаче продлится до 1 ноября.