Истории из концлагеря: 19 семей Гудауты узнали о судьбе родственников

О том, как проект "Возвращение имени" вернул семьям советских солдат в Гудауте память об их давно пропавших без вести родных и кто этому поспособствовал, об историях узников немецких концлагерей читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik

Вечер пятницы в Доме культуры Гудауты был посвящен памяти. Памяти об отцах, дедах и дядях, чьи жизни забрала Великая Отечественная война. Многие из них уже давно потеряли надежду найти могилу родственника и хранили лишь фотографии и истории.

Но проект "Возвращение имени" уже больше двух лет связывает поколения. В этом году 19 красноармейцев "вернулись" в свои дома в Гудауте и близлежащих селах. Это на семь человек больше прошлогоднего результата.

По словам руководителя проекта Григория Скворцова, солдаты, чьи семьи нашли в рамках "Возвращения имени", были узниками немецких концлагерей по всему миру. И сложнее всего было найти не документы красноармейцев, а их родных. Многие семьи давно сменили адреса, а некоторые и вовсе не живут в Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Проект "Возвращение имени" в Доме культуры Гудауты

Задание — вернуть память

В Гудауте в поисках семей абхазских солдат участвовали курсанты Сухумского военного училища, которые пешком обошли более 15 сел. По результатам видно – поиски оказались успешными, но иногда ребята находили только пустые дома, обрадовать было некого.

"Так произошло и в селе Мгудзырхуа. Мы пришли по указанному в документах адресу, но дом был пустым, да и поблизости никто не жил. С разрешения главы района мы вошли в дом и, к удивлению, увидели на полу разбросанные документы. Они принадлежали как раз тому родственнику, которого мы искали. Иногда происходят и такие случаи", — рассказал курсант СВОКУ Минджия Леон.

© Sputnik / Томас Тхайцук Проект "Возвращение имени" в Доме культуры Гудауты

Для школьника Леона Чуаз участие в проекте стало важным заданием. Впервые ему поручили найти родственников красноармейцев из родного села Дурипш.

"Я узнал о проекте, когда участвовал в военно-патриотическом лагере, который организовал Григорий Павлович (Скворцов — ред.). После этого он поручил мне найти родственников двух красноармейцев в моем селе, и я согласился. Начал с того, что поинтересовался у родственников, односельчан, а потом лично нашел семьи двух солдат – Конджария Виктора и Тарба Рауфа", — поделился Леон.

© Sputnik / Томас Тхайцук Проект "Возвращение имени" в Доме культуры Гудауты

На сцене школьник вместе с курсантами лично вручил архивные документы семьям красноармейцев и заявил, что готов и впредь помогать проекту в поисках.

Самый молодой узник

Вручая документы, руководитель проекта рассказал истории красноармейцев. Оказалось, что абхазские солдаты были узниками немецких концлагерей в России, Украине, Германии и Польше. Кого-то родные "признали" сразу, другие не сразу узнали родственников – звонили, уточняли, советовались. А некоторым семьям помог фотоархив, узнали солдата по отличительным чертам.

Самым молодым узником оказался Алексей Буюклян, ему было всего 20 лет. На тот момент юноша был студентом и даже не успел принять участие в боях. Но немецкие офицеры решили по-своему. 12 февраля 1944 года его тело было найдено в одном из лагерей Польши.

"Алексей был самым младшим братом моего деда. К сожалению, я его не знал, но отец часто мне рассказывал эту историю. Когда их захватили немцы, вместе с ним находились еще два наших односельчанина. Они успели сбежать, а Алексей не успел. Это все, что мы знали о нем. Но теперь с помощью проекта нам вернули историческую память, которую я смогу передать своим внукам", — сказал родственник Буюкляна.

© Sputnik / Томас Тхайцук Проект "Возвращение имени" в Доме культуры Гудауты

Выполнить долг

Дядя Ларика Кетия Владимир ушел на службу в Красную армию вместе со старшим братом Самсоном. Семья долгое время пыталась найти родственников, но никаких данных не было. Спустя более 70 лет проект смог "вернуть" домой младшего из братьев.

"Это очень важно для нашей семьи, а в особенности было важно для моего отца. Когда он умирал, он завещал мне по абхазским традициям зарезать быка в память о братьях. Помню, тогда он сказал, что они уже не вернутся. Но проект помог нам вернуть хотя бы память о младшем дяде. Я даже не ожидал, что это произойдет. Я выполнил долг перед отцом", — сказал Кетия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Проект "Возвращение имени" в Доме культуры Гудауты

Несмотря на то, что с прошлого года в Гудаутском районе было найдено уже больше 30 семей, проекту еще предстоит кропотливая работа.

"Родственники еще 15 солдат не найдены. Среди них много русских семей, которые во время Отечественной войны народа Абхазии покинули свои дома, и судьба их неизвестна. Поэтому нам еще предстоит этим заняться", — отметил Скворцов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Проект "Возвращение имени" в Доме культуры Гудауты

Проект "Возвращение имени" с 2016 года при поддержке Министерства обороны Абхазии занимается поисками родных красноармейцев – узников немецких концлагерей, которые считались без вести пропавшими. Всего в лагерях находилось более 330 пленных абхазских солдат.