Нашедшие рай на земле: снятый в Абхазии фильм участвует в фестивале "Кунаки"

О том, какой фильм расскажет о жителях Абхазии на XII Северокавказском открытом фестивале кино и телевидения "Кунаки" и как республика вдохновила режиссера из Москвы Наталию Рудановскую снять документальное кино, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Как все начиналось

Одним из короткометражных фильмов, который будет представлен в конкурсной программе кинофестиваля "Кунаки", станет картина режиссера Наталии Рудановской "Сыбзиоу – Мне хорошо". Этот фильм она сняла в Абхазии в 2017 году.

Фильм рассказывает о жизни молодых русских ребят, бросивших свою комфортную городскую жизнь и приехавших на постоянное место жительство в абхазское село Атара-Армянская.

Режиссер рассказала, что в Абхазии она жила три месяца и собиралась снимать кино про Отечественную войну народа Абхазии 1992-1993 годов, но этой задумке не суждено было сбыться.

"Так как мне было скучно, стала собирать материал об Отечественной войне народа Абхазии, думала делать фильм об этом. Потом поняла, что для этого нужно более углубленное изучение, и жить там нужно дольше, этот фильм не состоялся", — отметила режиссер.

После своего возвращения в Россию Наталия узнала о том, что в Абхазии есть село, в которое переехали жить русские из шумных мегаполисов.

"Ну, я решила, что это очень интересно, потому что я там жила как туристка, и мне там было достаточно неплохо, но мысль о том, чтобы жить там постоянно, и подтолкнула заняться этим кино. Я позвонила ребятам, предложила снять о них фильм, они согласились", — рассказала режиссер.

© Фото : предоставлено Натальей Рудановской Съемки фильма "Сыбзиоуп" ("Мне хорошо")

Кроме того, Наталии Рудановской как городскому жителю было интересно узнать, почему люди пошли на то, чтобы уединиться с природой и жить в отдаленном абхазском селе.

"Я очень люблю уединиться вдали от городской суеты, хотя пока не могу себе представить полный отрыв от городской цивилизации. Мне было интересно узнать, как ребята это сделали, почему они это сделали, довольны ли они своей судьбой, каковы их планы на будущее и так далее", — рассказывает она.

По словам режиссера, съемки фильма "Сыбзиоуп – Мне хорошо" проходили очень быстро.

"У меня не было никакого бюджета, мы поехали туда больше на разведку, передвигались пешком от одного дома до другого и в итоге пробыли в селе Атара пять дней, и вот получился фильм. Все, кто посмотрел его, говорят, что нужно продолжение, надо делать полнометражный фильм", — рассказала Рудановская.

Основной смысл картины – поиск счастья, возможен ли рай на земле, раскрыла суть фильма режиссер.

"Возможно ли стопроцентное счастье, которое ребята ищут, в этом и есть смысл. Я хочу продолжить этот фильм, но без финансирования это невозможно сделать. Если делать полнометражный фильм, нужно там жить как минимум два месяца", — говорит она.

Из воспоминаний об Абхазии Наталия Рудановская отметила незабываемый вкус хурмы и мандаринов, она призналась, что после посещения республики стала пить кофе, сваренный в турке.

"Когда переходишь границу по реке Псоу, сразу чувствуешь, что в Абхазии воздух другой, особенно при въезде в Гагру этот запах эвкалиптов замечательный. С одной стороны горы, с другой море, что еще можно желать", — отметила режиссер.

В 2017 году фильм "Сыбзиоуп – Мне хорошо" стал победителем фестиваля "Альтернативная территория кино" в номинации "Лучший сценарий фильма", также он становился призером других кинофестивалей.

На XII Северокавказском открытом фестивале кино и телевидения "Кунаки" Наталия Рудановская надеется приобрести новые творческие знакомства.

"Ждать призов от фестиваля достаточно странно, потому что это всегда непредсказуемо. Для меня важно приобрести новые знакомства с коллегами, знакомство с новыми удивительными фильмами, которые вдохновляют, и, конечно, встреча со зрителем", — сказала она.

Режиссер благодарна ребятам, которых снимала в своем фильме, за гостеприимство и восхищается их умением воплощать свои мечты в реальность, несмотря ни на что.

"Я восхищена их смелостью и открытостью. Их готовностью принимать с любовью традиции той земли, которую они сейчас считают своей. Восхищаюсь их искренним стремлением возродить заброшенную землю с разбитыми домами и сделать из нее райский сад", — заметила Наталия Рудановская.

© Фото : предоставлено Натальей Рудановской Съемки фильма "Сыбзиоуп" ("Мне хорошо")

Из актрисы в режиссеры

По первому образованию Наталия Рудановская актриса и совершенно не думала становиться режиссером, но вмешался случай.

"Однажды я попала в белорусскую деревню Хатынь, которая полностью была сожжена немцами. Мне повезло, что именно тогда, когда я там была со своей семьей, там была замечательный экскурсовод, она очень эмоционально рассказала историю села. Это на меня так повлияло, что я хочу рассказывать людям вещи, о которых, я считаю, забывать не стоит", — вспоминает она.

С того момента Рудановская решила поменять свою деятельность и прекратила заниматься актерской работой, поступила на режиссуру, окончила Московский институт телевидения и радиовещания "Останкино".

"Первый фильм у меня был совсем маленький, это была зарисовка об одной очень симпатичной старушке, она жила в одной из русских деревень. Этот фильм взял мой первый приз на фестивале короткометражных фильмов "Вижу Бога", а второй фильм был о сносе исторических зданий в Москве, затем был фильм об одном операторе. Фильм "Сыбзиоуп – Мне хорошо" стал четвертым моим фильмом", — говорит режиссер.

© Фото : предоставлено Натальей Рудановской Наталья Рудановская

Наталия Рудановская занимается в основном документальным кино, по ее признанию, есть небольшие зарисовки игрового кино, однако это проба и в некотором роде хулиганство.

"Пока ничего серьезного в игровом кино я не делала, но планирую. Начала с документальных фильмов, потому что в жизни есть столько всего интересного, что этого не придумать, если даже захочешь. Это во-первых, а во-вторых, мне хочется рассказывать истории, которые, я считаю, должны доходить до зрителя", — рассказала она.

Она отметила, что несколько раз пыталась заняться игровым кино, но происходит что-то, что заставляет продолжать снимать документальные фильмы.

"Пока никак не могу повернуться в сторону игрового кино, потому что так много берущих за душу и интересных моментов, которые хочется донести до зрителя", — подчеркнула режиссер.

XII Северокавказский открытый фестиваль кино и телевидения "Кунаки" пройдет с 3 по 11 ноября в Махачкале, на фестивале будет представлено 50 работ в пяти номинациях: "Былое и грядущее", "Вера и надежда", "Культура и искусство", "Семья и общество" и "Телевизионные фильмы и программы".