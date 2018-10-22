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Осень в Сухуме

Недельный прогноз погоды в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (820)
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В течение недели на территории Абхазии ожидается неустойчивая погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 22 окт – Sputnik. Абхазские синоптики сообщают, что в понедельник и во вторник ночью из-за незначительной смены воздушных масс переменная облачность, небольшой дождь, днем преимущественно без осадков.

В среду с приходом североатлантического циклона погода изменится, будет облачно, возможен дождь. Со среды на четверг в результате прохождения холодных атмосферных фронтов циклона ожидается значительное ухудшение погоды. Облачно, сильный ливневый дождь с грозой, возможен град. Ветер умеренный, с усилением до 15-18 метров в секунду. В горах снег.

В пятницу с затоком арктической массы воздуха с северо-запада, температура воздуха днем понизится до +14°С. В выходные дни погода прояснится.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 15 метров.

Температура воздуха ночью опустится до +9°С, днем воздух прогреется до +23°С.

Температура морской воды +20°С.

Волнение на море слабое и значительное, от одного до четырех баллов.

Относительная влажность воздуха 60-90%.

Темы:
Погода в Абхазии (820)


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    Молодая женщина сбежала из семьи с родственником своего мужа. Однако романтическая история спустя два дня закончилась плачевно.

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