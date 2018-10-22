Адаптировать и реабилитировать: центр для детей с инвалидностью открылся в Гудауте

Официальное открытие Центра социальной адаптации и реабилитации для детей с ограниченными возможностями состоялось в Гудауте в понедельник 22 октября.

О том, как создавался этот центр, чем в нем могут помочь тяжело больным детям и каких результатов добились за четыре месяца работы, рассказала в интервью ведущему радио Sputnik Абхазия директор этого учреждения Ирина Розио.

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Народный центр © Sputnik / Томас Тхайцук Пациентка с ДЦП из реабилитационного центра в Сухуме сделала "первый шаг"

Четыре года шла работа по созданию центра для детей с ДЦП и другими заболеваниями, не позволяющими им вести полноценный образ жизни, рассказала директор Центра социальной адаптации и реабилитации для детей с ограниченными возможностями Ирина Розио.

Инициаторы идеи — в основном это родители детей с заболеваниями, они искали всевозможные пути реализации задуманного и со временем добились поддержки. Помощь оказали администрация Гудаутского района, Управление образования, Программа развития ООН и простые граждане. Собрав средства, как говорится, с миру по нитке, они отремонтировали бесплатно выделенное государством помещение, где изначально не было ни окон, ни дверей.

© Фото : предоставлено Саломеей Кобахия Центр для детей с инвалидностью открылся в Гудауте

"Это и вправду народный центр. Каждый помог, чем мог. Затем сотрудники Программы развития ООН помогли нам написать проект, который был одобрен. Это дало нам возможность купить все необходимое оборудование, причем неплохое – профессиональные средства реабилитации", — отметила Розио.

На сегодняшний день центр посещают 30 детей от одного года до 18 лет с диагнозом ДЦП, с задержкой психо-речевого развития, с аутизмом, с синдромом Дауна. При необходимости там принимают пациентов до 20 лет включительно.

Ими занимаются педагог-психолог, логопед-дефектолог, массажист и специалист по лечебной физкультуре. Заработная плата сотрудников формируется из средств одобренного проекта, действие которого заканчивается в апреле 2019 года. Но на этом работа не остановится, уверена директор центра, так как планируют подготовить еще один проект.

Главная помощь заключается в том, чтобы вывести ребенка из привычного маломобильного образа жизни, социально его адаптировать и помочь получить образование, профессию. По данным Ирины Розио, во всем Гудаутском районе около 300 детей, нуждающихся в подобном лечении.

© Фото : из личного архива Ирины Розио Розио о центре соцадаптации в Гудауте: хотим ребенка научить жить с ДЦП

Помимо оборудования, для реабилитационного центра удалось приобрести специализированный автомобиль, чтобы в комфортных условиях в учреждение можно было доставить детей с инвалидностью.

В кругу семьи

Первые занятия с пациентами начались в июле 2018 года. За летний сезон удалось научить плавать 18 детей.

"Дети у нас начали плавать. Мы прыгали с волнореза. Представьте, ребенок, который не может ходить, прыгал с волнореза, и более того, он еще и плывет. К концу августа многие дети плавали самостоятельно, то есть они поверили в свои силы. Понимаете, в нашем центре мы хотим довести до людей, что с ДЦП можно и нужно жить, участвовать в общественной жизни", — поделилась Ирина Розио.

Многие дети, которые изначально были закрыты по отношению к обществу, спустя два месяца после занятий перешагнули некий барьер и стали общительнее, подружились между собой, появились общие интересы, идеи. Этому, по словам Розио, способствует домашняя, семейная обстановка, созданная в реабилитационном центре.

Бывают дни, когда детям не хочется заниматься, и педагоги относятся к этому с пониманием. Общим решением они выбирают фильм и наслаждаются просмотром. После завершения сеанса обязательно нужно поделиться своими эмоциями и мнением об увиденном на экране.