Дбар: мусорные полигоны должны сортировать и утилизировать отходы

СУХУМ, 23 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Мусорные полигоны должны стать местом первичной сортировки и прессования бытовых отходов, с последующим хранением на ближайшие пять-шесть лет, чтобы затем утилизировать их, сказал директор Института экологии АНА Роман Дбар после совещания в Кабинете Министров по проблеме утилизации мусора в республике.

© Sputnik / Томас Тхайцук Программа утилизации мусора будет разработана в Абхазии

"Эта программа не может представлять собой какое-то быстрое решение данного вопроса. Этот вопрос крайне трудный, и он предполагает очень много этапов, которые требуют пошагового решения", — добавил он.

Начинать нужно с оптимизации тех мест, где происходит сбор мусора, его утилизация на полигонах твердых бытовых отходов.

"Сегодня фактически повсеместно эти площади используются нерационально, происходит их расширение. В соответствии с этой программой за всеми мусорными полигонами необходимо произвести закрепление конкретных участков", — подчеркнул Роман Дбар.

Кроме того, директор Института экологии уверен, что мусор должен быть спрессован, и это с одной стороны позволит уменьшить физический объем отходов, а с другой стороны позволит не разбрасывать этот мусор, не растаскивать его по большим площадям.

"В этом состоянии он не горит, не размывается водой, и таким образом, получается достаточно ограниченное пространство, на котором хранится этот мусор", — рассказал он.

Прессованный мусор может храниться в несколько этажей, что позволит рационально использовать имеющиеся площади на мусорных полигонах.

"Следующий этап после начала глубокой переработки мусора — это выход в ближайшие 10 лет на полноценную утилизацию мусора по всей республике", — подчеркнул Роман Дбар.

© Фото : Бадрак Авидзба "Свалка" в головах: во что сухумчане превращают свой город

При нераздельном выбрасывании мусора на свалку становятся непригодными отходы, которые могли бы быть использованы при вторичной переработке, сказал эколог.

"Если вывозится машина, в которой все навалом, какая-то часть продукта, которая могла бы быть использована во вторичной переработке, становится непригодной к этому, к примеру, бумага", — сообщил директор Института экологии.

Нужно ставить контейнеры для раздельного сбора мусора в детских садах и школах, для того чтобы ментально приучить детей разделять отходы, заметил он.

"Пройдет очень мало времени, они станут взрослыми людьми, у которых будет ментальное представление о том, как это нужно делать, и тогда ситуация будет меняться", — считает Дбар.

Для того чтобы более эффективно утилизировать мусор, требуется поддержка населения, что позволит сделать легче процесс утилизации, сказал он.

"К примеру, в Японии человек разделяет весь мусор, который образуется у него дома по 6-8 бакам, чтобы облегчить процедуру утилизации этого мусора, сделать вторичную переработку более эффективной и рациональной", — заметил эколог.

Поэтому заставить взрослое население делать подобного рода вещи практически нереально, отметил Роман Дбар.

Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба 22 октября провел рабочее совещание, посвященное вопросу утилизации твердых бытовых отходов в республике. По итогам встречи, глава правительства поручил разработать проект программы поэтапного решения проблемы утилизации мусора в стране.

Во встрече приняли участие вице-спикер Парламента Абхазии Левон Галустян, директор Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар, председатель Госкомитета по экологии и охране природы Савелий Читанава, начальник Коммунального управления администрации города Сухум Дмитрий Ахуба.