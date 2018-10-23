Ираклий Хинтба о гастролях РУСДРАМа: надеемся на аншлаги в Адыгее

СУХУМ, 23 окт – Sputnik. Коллектив РУСДРАМа надеется на аншлаг на показах спектаклей в Адыгее, сказал в интервью на радио Sputnik генеральный директор Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера Ираклий Хинтба.

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"Сегодня мы гуляли по городу, смотрели на достопримечательности, в частности, я был в Национальном музее Адыгеи, знакомился с историей и культурой нашего братского адыгского народа. Очень приятные ощущения от города, от людей", — поделился руководитель РУСДРАМа.

Уже сегодня вечером на сцене Государственной филармонии Республики Адыгея начнется установка света и пройдут первые репетиции спектаклей, которые 24 октября будут сыграны, рассказал Хинтба.

"Завтра мы будем играть два спектакля, это "Братец Кролик & Братец Лис" в 12:00 и "Широколобый", который будет показан в 19:00. В филармонии много мест, и мы надеемся, что будут люди и что мы сможем показать спектакли такому большому количеству людей", — подчеркнул он.

Поездка театрального коллектива полезна еще и тем, что проходит апробация того, как будет другая публика принимать спектакли.

"Мы апробируем то, что мы делаем на другой публике, смотрим на их реакцию и понимаем лучше и точнее то, чем мы занимаемся, насколько это интересно, насколько находит отклик в сердцах зрителей", — сказал Хинтба.

По словам Ираклия Хинтба, раньше перевозить декорации за пределы республики было сложнее, так как это занимало много времени.

"Сейчас у нас уже есть хороший опыт, и наша административная часть в театре очень качественно провела эту работу, и на границе машина с грузом задержалась, может быть, только минут на 30 и спокойно проехала на территорию Российской Федерации", — отметил он.

Ираклий Хинтба поблагодарил Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры России за то, что они дают возможность РУСДРАМу развиваться.

"Потому что выезд на гастроли – это развитие, мы проверяем не только качество своих спектаклей, но и насколько он может в новых условиях быстро сориентироваться на новой площадке, решить технические вопросы и сделать так, чтобы в кратчайшие сроки подготовить спектакль к показу", — заметил гендиректор РСДРАМа.

Гастроли Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера в Адыгею проходят в рамках программы "Большие гастроли", которая направлена на формирование единого культурного пространства России. География программы охватывает всю Россию — с 2018 года в нее вовлечены все 85 субъектов Российской Федерации.