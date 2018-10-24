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Учения ЮВО

Российские военные "освободили" населенные пункты Абхазии от "десанта"

© Фото : Пресс-служба ЮВО
В Абхазии
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В учениях приняли участие более 1,5 тысячи военнослужащих и задействовано более 400 единиц военной техники.

СУХУМ, 24 окт — Sputnik. Батальоны российской военной базы в Абхазии в рамках тактических учений освободили населенный пункт и защитили участок от десанта условного противника, сообщает пресс-служба ЮВО.
Учения проходили на полигонах "Цабал" и "Нагвалоу".

Военнослужащие ЮВО оперативно переброшены в горные районы Абхазии
© Фото : Пресс-служба ЮВО
Российские военные переброшены в горы Абхазии для итоговых учений

"Командиры мотострелковых подразделений продемонстрировали навыки по организации боя и взаимодействию с танковыми, артиллерийскими, огнеметными, инженерно-саперными подразделениями и силами ВВС и ПВО, а также применение современных переносных комплексов разведки, управления и связи (КРУС) "Стрелец" и портативных станций спутниковой связи "Барьер-Т"", — сообщил начальник пресс-службы, Вадим Астафьев.

 Всего в учениях приняли участие более 1,5 тысячи военнослужащих, задействовано более 400 единиц военной техники, включая танки Т-72Б3, бронеавтомобили "Тигр", реактивные системы залпового огня "Град" и самоходные артиллерийские гаубицы "Акация".

Теги:
военные учения, Южный военный округ, Абхазия


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