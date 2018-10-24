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Следственный комитет России распространил видео задержания вице-мэра Сочи

© Sputnik / Виталий Белоусов
В Абхазии
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Исполняющий обязанности мэра Сочи Иван Бомбергер подозреваются в выдаче незаконных разрешений на строительство домов и превышении должностных полномочий.

СУХУМ, 24 окт – Sputnik. Исполняющий обязанности главы Сочи Иван Бомбергер задержан Следственным комитетом Российской Федерации в среду 24 октября.

Видео, на котором сотрудники правоохранительных органов объявляют Бомбергеру о задержании и зачитывают ему права, размещено на канале Следственного комитета России в YouTube.

Исполняющего обязанности мэра Сочи Ивана Бомбергера заподозрили в выдаче незаконных разрешений на строительство домов и превышении должностных полномочий. В его кабинете провели обыски.

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Несколько лет назад Бомбергер купил квартиру  в 90 квадратных метров всего за один миллион рублей.

Ранее сообщалось, что в мэрии Сочи продолжились массовые обыски. Правоохранительные органы работают по 23 адресам городских чиновников и руководителей муниципальных предприятий.

В превышении должностных полномочий подозревают также руководителя сочинского водоканала Сергея Винарского и главного архитектора города Владимира Малова. Первый выдал разрешение на незаконное подключение многоквартирного дома к сетям, а второй подписывал документы на незаконное строительство. В домах чиновников обнаружены крупные суммы денег.

На прошлой неделе в Сочи были арестованы первый вице-мэр города Сергей Юрин и его предшественник Анатолий Рыков. Они подозреваются в двух особо тяжких преступлениях. Им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

У Анатолия Рыкова были обнаружены дорогие иномарки, элитный алкоголь, драгоценности, часы, некоторые из которых стоят до трех миллионов рублей. Владелицей машин Porsche и Mercedes значится супруга чиновника. В краснодарском доме Рыкова оборудованы винный погреб и гараж для дорогих машин.

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Фигурантами уголовного дела также стали экс-замначальника правового управления Сочи Андрей Левентюк, заместитель директора департамента экономики и стратегического развития города Александра Иванова, адвокаты Николай Гребенюк и Алексей Литвинов, а также учредитель частной компании Игорь Строганов, который подозревается в даче взятки.

Чиновники вымогали за согласование строительства двух многоквартирных домов взятки в размере от 50 до 100 миллионов рублей.

Кроме того, задержаны главный архитектор Краснодара Игорь Мазурок, вице-мэр Сочи по вопросам ЖКХ и председатель совета директоров АО "Спецавтохозяйство по уборке города" Юрий Паламарчук, директор департамента имущественных отношений администрации Сочи Владимир Пермяков.

Под стражу ранее был заключен  первый вице-мэр Сочи  Мугдин Чермит. Он оказался замешан в выдаче компании "Остринский" разрешения на строительство жилого комплекса, несмотря на многочисленные нарушения с ее стороны.
 

Теги:
арест, коррупция, Сочи, Россия


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