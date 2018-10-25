Российские стрелки в Абхазии охотились на "снайперов"

В итоговой проверке за 2018 год на полигоне "Цабал" были задействованы все подразделения российской военной базы, свыше 500 единиц военной техники, в том числе современные танки Т-72Б3 и бронеавтомобили "Рысь".

СУХУМ, 24 окт – Sputnik. Российские снайперы ЮВО в Абхазии отработали навыки ведения огня на манекенах, имитирующих снайперов противника на замаскированных позициях в ходе учений на полигоне "Цабал", сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев в четверг 25 октября.

"В ходе сдачи экзамена оценивалось умение военнослужащих использовать рельеф местности при оборудовании снайперских позиций, вести разведку целей и применять специальное оборудование, в том числе переносные лазерные приборы разведки ЛПР-3", — говорится в сообщении.

Российские снайперы использовали в учениях винтовки Драгунова "СВД". Максимальная дальность до целей составляла 1100 метров. Было израсходовано около одной тысячи патронов.

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