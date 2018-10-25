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Прогноз

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 26 октября

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (823)
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В пятницу из-за холодных воздушных масс с северо-запада атлантического циклона в Абхазии ожидается облачная погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 25 окт – Sputnik. Как сообщают метеорологи, в пятницу в Абхазии будет дождь, местами возможен град. Дневная температура воздуха понизится до +14°С, в предгорьях  будет идти дождь со снегом, в горах – снег.

Атмосферное давление пониженное, 755 миллиметров ртутного столба, будет расти.

Ветер умеренный, 5-10 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до +8˚С, днем поднимется до +17˚С.

Температура морской воды +20°С.  

Волнение морской воды значительное, 3-5 баллов.

Относительная влажность воздуха высокая, 70-90 %.  

Темы:
Погода в Абхазии (823)
Теги:
прогноз погоды, погода в Абхазии, Абхазия


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