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Разведчики ЮВО в ходе проверки осуществили поиск и ликвидацию диверсионных групп противника в условиях горно-лесистой местности Абхазии.

"Валом" и "Пермячкой": разведчики России уничтожили условных диверсантов в Абхазии

Пресс-служба ЮВО
В Абхазии
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В учениях на полигоне "Цабал" в Абхазии приняли участие около 200 российских разведчиков и было задействовано более 40 единиц военной техники.

СУХУМ, 26 окт – Sputnik. Диверсионные группы условного противника ликвидировали разведчики Южного военного округа в горах Абхазии, сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

"Для ведения наземной и воздушной разведки военнослужащие применяли комплексы разведки, управления и связи "Стрелец", а также беспилотные летательные аппараты "Орлан", "Застава" и "Гранат", — проинформировал Астафьев.

Высадка десанта Черноморского флота на побережье в Абхазии. Учения ЮВО
© Фото : Пресс-служба ЮВО
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По замыслу учений, военнослужащие выдвинулись в назначенный район на штатной технике — бронированном автомобиле КамАЗ "Мустанг", бронетранспортерах БТР-82АМ и разведывательной машине "Дозор". Провели разведку возможных маршрутов выдвижения диверсионно-разведывательных групп условного противника и районов их размещения. Устроив засаду, уничтожили условного противника.

Разведчики использовали современные типы вооружения и защиты — снайперские винтовки  "Винторез", автоматы "Вал", а также боевые защитные комплекты "Пермячка", предназначенные для защиты жизненно-важных органов от поражения пулями и осколками.

"Кроме того, разведчики базы продемонстрировали офицерам комплексной комиссии штаба ЮВО навыки по организации наблюдательных постов, внезапных налетов, действий в дозоре, приемов маскировки и оборудования мест отдыха, как в дневное, так и ночное время", — отметил Вадим Астафьев.

В итоговой проверке, которая продлится до конца недели, задействован весь личный состав соединения и свыше 500 единиц военной техники.



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