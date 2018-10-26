"Валом" и "Пермячкой": разведчики России уничтожили условных диверсантов в Абхазии

В учениях на полигоне "Цабал" в Абхазии приняли участие около 200 российских разведчиков и было задействовано более 40 единиц военной техники.

СУХУМ, 26 окт – Sputnik. Диверсионные группы условного противника ликвидировали разведчики Южного военного округа в горах Абхазии, сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

"Для ведения наземной и воздушной разведки военнослужащие применяли комплексы разведки, управления и связи "Стрелец", а также беспилотные летательные аппараты "Орлан", "Застава" и "Гранат", — проинформировал Астафьев.

© Фото : Пресс-служба ЮВО Российские артиллеристы прикрыли "высадку" десанта в Абхазии

По замыслу учений, военнослужащие выдвинулись в назначенный район на штатной технике — бронированном автомобиле КамАЗ "Мустанг", бронетранспортерах БТР-82АМ и разведывательной машине "Дозор". Провели разведку возможных маршрутов выдвижения диверсионно-разведывательных групп условного противника и районов их размещения. Устроив засаду, уничтожили условного противника.

Разведчики использовали современные типы вооружения и защиты — снайперские винтовки "Винторез", автоматы "Вал", а также боевые защитные комплекты "Пермячка", предназначенные для защиты жизненно-важных органов от поражения пулями и осколками.

"Кроме того, разведчики базы продемонстрировали офицерам комплексной комиссии штаба ЮВО навыки по организации наблюдательных постов, внезапных налетов, действий в дозоре, приемов маскировки и оборудования мест отдыха, как в дневное, так и ночное время", — отметил Вадим Астафьев.

В итоговой проверке, которая продлится до конца недели, задействован весь личный состав соединения и свыше 500 единиц военной техники.