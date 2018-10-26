Нацбанк о спросе на абхазскую банкноту: закончатся к следующему лету

Национальный банк Абхазии выпустил первую в истории памятную банкноту "Владислав Арӡынба" (Владислав Ардзинба) номиналом 500 апсаров, посвященную 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии в сентябре 2018 года.

СУХУМ, 26 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Динамика продаж первых памятных банкнот Абхазии показывает, что к лету 2019 года весь тираж будет раскуплен, такими прогнозами поделилась с корреспондентом Sputnik начальник службы внешних связей Национального банка Абхазии Лиана Агрба.

"Учитывая существующую динамику продаж, не исключаем, что к лету весь ее тираж будет реализован, и приобрести ее можно будет лишь на сторонних площадках по очень высокой цене", — отметила Агрба.

Она добавила, что памятная банкнота "Владислав Ардзинба" была выпущена тиражом 10 000 штук. На 26 октября Национальный банк реализовал в коммерческие банки 5288 банкнот, при этом сами коммерческие банки за неполный месяц продали около 1300 банкнот.

Банкнота пользуется популярностью не только среди жителей республики, она не осталась незамеченной на международном нумизматическом рынке. Немало купюр приобрели зарубежные коллекционеры, на различных интернет площадках и аукционах.

Абхазские банкноты продаются по ценам, существенно превышающим их номинальную стоимость. Цены на них варьируются от 8000 до 25000 рублей.

Некоторые жители республики оплачивали первыми абхазскими купюрами счет в кафе и записывали в качестве подарка на свадьбах. Фотографии подобных "операций" выкладывались в социальные сети.

"Несмотря на то, что памятными банкнотами нельзя расплачиваться в розничной торговле, они становятся модным и востребованным подарком. Нам приятно, что наши граждане так тепло приняли первую памятную банкноту, очень часто ее дарят на свадьбы, юбилеи, рождение детей и другие торжественные даты", — сказала Агрба.

Сотрудник Нацбанка Абхазии считает, что население республики стало лучше разбираться в эмиссионной деятельности банка, и памятная банкнота уже воспринимается как инвестиция, которая в будущем будет расти в стоимости.

Неменьшим спросом пользуется памятная монета "Аиааира 25", которая была выпущена небольшим тиражом – всего 250 экземпляров. К концу октября 2018 года во всех коммерческих банках республики осталось не более 10 таких монет.

Вес чистого серебра в монете "Аиааира 25" составляет пять унций. Стоимость монеты достаточно высока – в некоторых коммерческих банках она уже продается по 40 000 рублей.

Национальный банк Абхазии выпустил памятную банкноту "Владислав Арӡынба" (Владислав Ардзинба) номиналом 500 апсаров, посвященную 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии, количеством в десять тысяч единиц.

Авторы первой абхазской банкноты – художники Батал Джапуа, Тимур Кайтан и дизайнер Стелла Садзба. На лицевой стороне купюры изображен портрет Владислава Ардзинба. На заднем плане изображены абхазские воины, поднимающие Знамя Победы.

При создании изображения использован традиционный абхазский орнамент. На банкноте расположены семь звезд флага Абхазии и герб.