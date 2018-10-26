ТЮЗ "Саби" из Владикавказа: в Абхазии нас приняли с большим теплом

СУХУМ, 26 окт – Sputnik. Североосетинский театр юного зрителя "Саби" в Абхазии встретили с большим теплом и вниманием, сказал в интервью на радио Sputnik художественный руководитель коллектива Асланбек Галаов.

На сцене Абхазского драматического театра имени Самсона Чанба ТЮЗ из Владикавказа представил спектакль "Легенда гор".

"Должен признаться, что такой реакции артисты давно не видели, буквально с первых минут было сосредоточение внимания, дома, наверно, к нам привыкли, поэтому такой бурной реакции на наши выступления нет", — подчеркнул Галаов.

Ребенок – самый благодарный зритель, и его труднее всего обмануть, отметил художественный руководитель.

"Наш театр приехал в Сухум по договоренности Министерства культуры Северной Осетии и Минкульта Абхазии. Приезд инициировал "Саби" еще весной этого года, и хотя договоренность была на летний период, но по ряду обстоятельств гастроли прошли в октябре", — рассказал Асланбек Галаов.

Худрук отметил, что несмотря на то, что приезд ТЮЗа перенесли на октябрь, Абхазия встретила коллектив солнечной погодой.

"Мы приехали сюда 13 октября, за это время мы дали более 25 спектаклей, из которых четыре были на сцене Абхазского драматического театра, все остальные были сыграны в школах и детских садах Сухума и других городов", — подчеркнул он.

По словам художественного руководителя "Саби", ежедневно, коллектив проводит по 2-3 спектакля в день.

"Нам не привыкать, мы работаем в этом режиме практически постоянно и без гастролей", — отметил худрук.

В 2020 году театру "Саби" исполнится 80 лет, рассказал руководитель.

"У театра большая история, есть глубокие традиции, изначально он был основан как кукольный театр и работал только с куклами. Но со временем, когда в театр приходили актеры, которые работали не только с куклами, но и сами выходили на сцену, театр был переименован в ТЮЗ, и на сцене начали давать смешанные спектакли, то есть выходили актеры, вместе с ними актеры с куклами", — сообщил он.

Все куклы, которые используются на спектаклях, изготавливаются в мастерской театра "Саби". "Более того, кукольные театры в соседних республиках обращаются к нашим художникам и мастерам для изготовления кукол", — сказал Асланбек Галаов.

В рамках гастролей театр "Саби" 26 октября отправится в город Ткуарчал, где будет сыгран благотворительный спектакль для детей. На этом гастроли владикавказского театра в Абхазии завершатся.