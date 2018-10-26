Прогноз погоды в Абхазии на выходные

СУХУМ, 26 окт – Sputnik. В выходные дни синоптики Абхазии обещают переменную облачность.
В субботу местами возможен небольшой дождь, днем ожидается ясная погода.
В воскресенье ожидается туман, во второй половине дня погода прояснится.
Атмосферное давление пониженное, 768 миллиметров ртутного столба.
Ветер от слабого до умеренного, 3 – 8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью понизится до +12°С, днем повысится до +24°С.
Температура морской воды +20°С.
Волнение морской воды умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха высокая 70-90 %.