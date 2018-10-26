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Осень

Прогноз погоды в Абхазии на выходные

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В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (824)
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В выходные дни территория Абхазии будет находиться под влиянием антициклона, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 26 окт – Sputnik. В выходные дни синоптики Абхазии обещают переменную облачность.

В субботу местами возможен небольшой дождь, днем ожидается ясная погода.

В воскресенье ожидается туман, во второй половине дня погода прояснится.

Атмосферное давление пониженное, 768 миллиметров ртутного столба.

Ветер от слабого до умеренного, 3 – 8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью понизится до +12°С, днем повысится до +24°С.

Температура морской воды +20°С.

Волнение морской воды умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха высокая 70-90 %.

Темы:
Погода в Абхазии (824)


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