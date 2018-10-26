Бзыбь угрожает Пицундскому водозабору

СУХУМ, 26 окт – Sputnik. Совещание, посвященное вопросу предотвращения аварийных ситуаций на водозаборных сооружениях реки Бзыбь Гагрского района, провел премьер-министр Абхазии Валерий Бганба в пятницу 26 октября, сообщает пресс-служба Кабмина.

Бганба отметил, что бассейн водозабора на реке Бзыбь обеспечивает население Пицунды и поселка Лдзаа водой, и в случае возникновения аварийной ситуации без водоснабжения могут остаться свыше шести тысяч жителей района.

В результате очередного паводка река Бзыбь может выйти из берегов, размыть колодцы и затопить насосы, такую вероятность допускает глава администрации Пицунды Нодар Ванаба.

"В водозаборном бассейне находятся девять колодцев и такое же количество насосов. Бассейн расположен в пойме реки, то есть в части речной долины, которая заполняется в половодье или во время паводков. Существует вероятность того, что в результате очередного паводка река может выйти из берегов, размыть колодцы и затопить насосы", — пояснил Ванаба.

Директор Института экологии АНА Роман Дбар считает, что ситуация в пойме реки Бзыбь может стать критической, и в ближайшее время необходимо предпринять действия по отведению русла реки, расчистке основного течения. Он также отметил, что меры по снижению мощности течения на правом берегу реки уменьшат риски аварийных ситуаций.

Глава правительства Валерий Бганба призвал руководство города совместно с хозяйствующими субъектами мобилизовать усилия для решения срочных задач водозаборных сооружений на реке Бзыбь.

Он поставил перед участниками рабочей группы задачу провести дополнительные исследования и осмотр объекта с целью определения среднесрочных мер по укреплению берегов реки.