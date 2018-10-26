Хранитель веры: памяти жреца Заура Чичба

Ушел из жизни аныхаԥааҩ (жрец – прим.) Дыдрыпщ-ныха Заур Чичба. О том, как он стал жрецом одного из святилищ Абхазии и как помогал людям, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Заур Чичба стал жрецом Дыдрыпщ-ныха после того как его предшественник Володя Чичба умер от сердечного приступа в 1992 году. По словам жреца Елыр-ныха Галтера Шинкуба, он много раз помогал своему народу.

"Говорить о Зауре в двух словах невозможно. Он был великим человеком для Абхазии", – отметил Шинкуба.

Обращаться к Аныха за помощью разрешается лишь в тех случаях, когда народу угрожает реальная опасность, либо когда люди сами не в состоянии выяснить истину и решить важные для них проблемы.

В 1992 году, когда началась Отечественная война народа Абхазии, Заур Чичба вместе с председателем Верховного Совета республики Владиславом Ардзинба и абхазским народом обратился к Дыдрыпщ-ныха со словами: "Мы эту землю не захватывали, Бог сам дал нам эту землю, и если она наша на самом деле, то оставь ее нам, если земля их – отдай им и нас больше не мучай. Если ты исполнишь наше пожелание в скором времени и очистишь нашу землю от грузин, мы на этом месте зарежем белого быка и отблагодарим тебя".

"Прошло много времени, но Заур Чичба сдержал свое слово. Он собрал всех жрецов и исполнил обещание Богу", – рассказал Галтер Шинкуба.

В 2012 году в Абхазии был создан Совет жрецов. Его возглавил по единогласному мнению жрец святилища в Ачандаре Заур Чичба.

"Мы выбрали Заура Чичба главным, потому что он и по возрасту был старше нас, и по мудрости превосходил нас", – отметил жрец Елыр-ныха.

Заур Чичба снимал родовые проклятия с тех, кто к нему обращался. Галтер Шинкуба убежден, в Абхазии нет такого человека, которому жрец из Ачандары не помог бы.

"Царствия ему небесного. Нас было шесть жрецов-братьев. Все мы были едины. Но недавно от нас ушел аныхаԥааҩ из Лашкиандар-ныха, теперь нас оставил и Заур Чичба. С Зауром я успел поговорить по телефону. После того как ему сделали операцию, он мне сказал, что теперь не в силах проводить обряды и жертвоприношения, но назначать жрецом представителя другой фамилии у него нет права. Из своей же фамилии у него уже был на виду человек. Заур хотел с ним поговорить и провести обряд посвящения как положено – с жертвоприношением", – добавил Галтер Шинкуба.

Традиционная религия абхазов

Абхазы с незапамятных времен считают, что их земля оберегается святилищами-аныхами. Произносить вслух названия святилищ всуе у абхазов – табу.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сотворение мира, или Ажьырныхуа: традиции празднования и верования абхазов

Как пишет ученый-этнолог Александр Крылов, важную роль в традиционной религии абхазов играет принцип внутренней и внешней чистоты. И потому жрецами могли стать только "кристальные" люди, так как они рассматриваются посредниками в общении между Богом и людьми. Святилище Дыдрыпщ-ныха – архитектурно оформленная аныха в Абхазии. Находится на вершине одноименной горы, где, по представлениям абхазов, постоянно пребывает сверхъестественная сила. Святилище в Ачандаре единственное в Абхазии, которое, благодаря семье Чичба, в советское время сумело сохранить свое предназначение.

Жрецом ("Аныхаԥааҩ" – прислужник у иконы — ред.) Аныха в Ачандаре становятся представители местной крестьянской фамилии Чичба. Как рассказал в интервью исследователю Александру Крылову сам Заур Чичба, в незапамятные времена Ачба были одновременно местными князьями и жрецами. Однажды случилось так, что в плену одновременно оказались сын князя и сын крестьянина Чичба. Когда Чичба приехал выкупать из плена своего сына, то он увидел вместе с ним юного Ачба и заплатил за него первого все имевшиеся деньги, привез к отцу и тут же начал собираться обратно — уже за своим сыном. Князь, пораженный поведением крестьянина, созвал жителей Ачандары и сказал им, что единственным способом достойно отблагодарить Чичба за проявленное великодушие будет передача ему и его фамилии функций жреца в святилище Дыдрыпщ.

С тех пор княжеская фамилия Ачба и крестьянская фамилия Чичба жили "как братья", но жрецами святилища могли быть только представители фамилии Чичба. Лишь сами чичбовцы могут передать жречество представителям другого рода, однако если они сделают это без внутреннего убеждения, то они могут быть жестоко наказаны богами.

Еще в конце ХIХ века жрецом святилища в Ачандаре назначали самого старшего по возрасту мужчину из фамилии Чичба. Теперь же при назначении жреца в первую очередь руководствуются моральными качествами претендента, а не его возрастом, который утратил свое определяющее значение.

Святилище составляет единое целое, но оно состоит из двух частей, называемых по-абхазски Дыдрыпщ-Ду — Большой Дыдрыпщ и Дыдрыпщ Хучы — Малый Дыдрыпщ. Все клятвы или проклятия проводятся в расположенном у подножия горы Малого Дыдрыпща. К нему можно подняться только в сопровождении аныхаԥааҩ. К Большому Дыдрыпщу разрешается подниматься только нескольким избранным представителям жреческой фамилии. Это положено делать раз в год, когда в воскресный день они поднимаются к святилищу, совершают там обряд жертвоприношения и молят Бога и Дыдрыпща даровать мир и благоденствие собственному роду и всей Абхазии.