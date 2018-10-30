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Спектакль Кролики и удавы.

Абхазский драмтеатр примет участие в театральном фестивале в Татарстане

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Девятый международный театральный фестиваль национальной драматургии имени Карима Тинчурина проходит в Татарстане с 30 октября по 6 ноября.

СУХУМ, 30 окт – Sputnik.  Абхазский драматический театр примет участие в Театральном фестивале национальной драматургии имени Карима Тинчурина  в Татарстане, рассказала в интервью радио Sputnik режиссер театра Мадина Аргун.

По ее словам, 3 ноября Абхазский драматический театр представит в Татарстане спектакль "Кролики и удавы".

"Этот спектакль был выбран, потому что фестиваль нацелен именно на национальные проекты, и главным условием было представить работу абхазского режиссера. Мы также попадаем на 85-летний юбилей театра имени Тинчурина, и спектакль станет нашим подарком", — отметила Аргун.

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После показа спектакля критики Союза театральных деятелей России и зрители подробно обсудят постановку и режиссерскую работу.

"Это часть будет также очень интересной. Как режиссер, я бы хотела получить профессиональную оценку своего спектакля. Это обязательно будет освещаться СМИ, и позже мы покажем и расскажем об итогах фестиваля абхазским зрителям", — добавила режиссер театра.

Театральный фестиваль национальной драматургии имени Карима Тинчурина был создан в 1991 году по инициативе Министерства культуры Татарстана. В 2014 году фестиваль приобретает статус Международного.

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В программу фестиваля входят лучшие спектакли по произведениям национальной драматургии профессиональных театральных организаций.

Теги:
гастроли, Абхазский драматический театр, Абхазия


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