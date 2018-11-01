Компания "Кэшбери" объявила о своем закрытии

СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. Компания "Кэшбери" и группа связанных с ней проектов, в деятельности которых Центробанк выявил признаки финансовой пирамиды, прекращают свою работу, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу холдинга Артура Варданяна.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Центробанк России повысил ключевую ставку впервые за четыре года

"Компания прекращает работу в прежнем режиме, регистрация на сайтах и инвестиционных платформах "Кэшбери", "Лига аукционов" и "Кэштрейдинг" невозможна. Создание новых инвестиций, переводы внутренней валюты, открытие консультационных центров и проведение обучающих мероприятий станут просто невозможными", — сказал Варданян в своем видеобращении на Youtube.

При этом он добавил, что 2 ноября пользователи смогут произвести индивидуальный расчет в личном кабинете сайта "Кэшбери". Варданян также заявил о планах создать новую компанию, куда будут автоматически переведены пользователи "Кэшбери".

В конце сентября Центробанк сообщил, что передал в Генпрокуратуру и МВД информацию о группе российских и иностранных компаний, действующих под брендом " Кэшбери", в деятельности которых прослеживаются "явные признаки финансовой пирамиды". Таковыми представитель Центробанка назвал деятельность, основанную на принципах сетевого маркетинга, обещания завышенной доходности и агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях.

Через две недели глава компании Артур Варданян через Youtube объявил, что компания уходит на перерыв до ноября и в связи с этим приостанавливает ввод и вывод средств.

