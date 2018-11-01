Сомнительные расходы: почему инвалидам Абхазии нужно "расстаться"

На заседании Кабмина республики, которое состоялась во вторник 30 октября, обсудили бюджет Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Премьер-министр Валерий Бганба и некоторые его коллеги выразили сомнение по поводу рационального использования бюджетных средств.

О том, почему фонду невыгодно сотрудничать с общественными организациями, что предложили министры и что об этом думают руководители фонда инвалидов и сухумской ассоциации, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Вердикт министров

На заседании Кабинета Министров республики проект бюджета Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии на 2019 год выступил его председатель Бадра Агрба. Он проинформировал министров о том, что доходная часть фонда на предстоящий год составляет 125 миллионов 200 тысяч рублей, расходная – примерно на сто тысяч рублей меньше.

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Вопросы возникли после того как Агрба зачитывал расходы по статье "Общегосударственные вопросы", в которую заложено около 15 с половиной миллионов рублей. Премьер-министр Валерий Бганба прервал докладчика и поинтересовался, продолжается ли практика оплаты заработной платы районным общественным организациям (районные ассоциации инвалидов – ред.) из этих средств и насколько это законно. Коллеги ответили, что это не по закону.

"У вас на лечение инвалидов в санаторно-оздоровительных комплексах выделяется 15 миллионов и на зарплату ассоциациям столько же. На протезирование — 11 миллионов всего. Я поэтому говорю, давайте рационально использовать те копейки, которые мы имеем. Вместо того чтобы нормально вылечить 10-15 человек, мы кому-то платим зарплату", — резко отреагировал Бганба.

Всего в шести районах Абхазии, за исключением Галского, шесть ассоциаций инвалидов и одна ассоциация женщин. В каждой из них в среднем работает по 9-10 человек. Премьер-министр выразил сомнение по поводу того, насколько такие расходы рациональны.

Агрба уточнил, что выделяемая ежегодная сумма идет не только на зарплату сотрудников, но и на приобретение канцелярских товаров, оплату топлива и поддержание технического состояния служебного автотранспорта. По мнению министра финансов Абхазии Джансуха Нанба, эта система требует реформирования. Нанба предложил поручить Фонду инвалидов войны провести анализ деятельности всех ассоциаций и выявить сотрудников, чьи услуги необходимы для эффективной работы.

"Думаю, что их будет максимум три человека в каждом районе. Их можно будет вывести из ассоциации и включить в штат самого фонда как структурное подразделение в районе, что приведет к существенной экономии. При этом надо объяснить ассоциациям, что никакого финансирования из бюджета у них больше не будет", — сказал министр.

Предложение о том, чтобы отдельно посчитать все расходы государства, в том числе в районах, на социальную поддержку различных слоев населения и расставить приоритеты, вынес министр экономики страны Адгур Ардзинба. По его мнению, опыт показывает, что зачастую финансовые средства не доходят до тех, кто в них действительно нуждается.

Несмотря на все замечания, бюджет Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии был единогласно принят Кабинетом Министров.

Ассоциации для инвалидов

Что думает сам председатель фонда Бадра Агрба о предложениях, прозвучавших в Кабмине, он рассказал корреспонденту Sputnik днем позже. Агрба пояснил, что возглавляемый им фонд, где работают 18 человек, взаимодействует с районными ассоциациями по договору. Они принимают заявления об оказании медицинской или социальной помощи от инвалидов войны на местах. Там эти обращения обрабатываются, собирают необходимый пакет документов и перенаправляют в профильный фонд.

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"Эти общественные организации на сегодняшний день выполняют функцию, которая облегчает жизнь инвалидам. К примеру, у нас есть инвалиды колясочники или те, кто прикован к постели. Они не могут сами обратиться за помощью, и сотрудники этих ассоциаций ездят к ним домой", — сказал председатель.

Он также обратил внимание на то, что практически все сотрудники этих ассоциаций инвалиды войны. Их вовлечение в эту работу решает проблемы с трудоустройством и дает им возможность дополнительного заработка.

Средняя зарплата – восемь тысяч рублей. При этом они обладают всеми льготами, предусмотренными законом – 50% скидка на электроэнергию и коммунальные расходы, бесплатно выдаются медикаменты.

Какую пользу принесет реализация предложения Кабинета Министров о создании структурных подразделений фонда, которые выполняли бы функции районных ассоциаций, но с меньшей штатной численностью, Агрба ответить затруднился — пока это не будет испробовано на практике, сказать точно невозможно.

Ссылаясь на отзывы самих инвалидов войны и членов их семей, председатель фонда оценил работу ассоциаций как положительную и необходимую. По его мнению, рассмотреть возможность сокращения штатных единиц можно, но расформировывать их не стоит.

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Всего в Абхазии около трех тысяч инвалидов войны. Ежегодно на их лечение в Абхазии и за ее пределами выделяется 32 миллиона рублей, на протезирование — один миллион рублей, на лечение в санаторно-оздоровительных комплексах тратится примерно 15 миллионов рублей, на приобретение медикаментов — 38 миллионов рублей. К концу октября 2018 года около 1200 инвалидов получили помощь по различным направлениям.

Бюджет Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии формируется из страховых взносов и платежей в небюджетные социальные фонды от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. На сегодняшний день, добавил Агрба, фонду должны примерно 14 миллионов рублей, которые можно было направить на решение многих задач, в том числе оплату задолженности перед "Абхазформацией" в размере восьми миллионов рублей.

Председатель питает большие ожидания от соглашения между Абхазией и Россией по выдаче полисов обязательного медицинского страхования жителям республики, обладающим гражданством России. Это, считает он, существенно улучшит ситуацию с оказанием квалифицированной медпомощи инвалидам страны и охватит еще большее их число.

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Чем занимаются ассоциации инвалидов

Перед районными ассоциациями стоит много задач, подчеркнул в беседе с корреспондентом Sputnik Тимур Зантария — председатель ассоциации инвалидов Сухума и Сухумского района, которая охватывает самое большое количество инвалидов в сравнении с другими районами – 920 человек.

"Эти общественные организации призваны в первую очередь сотрудничать со структурами власти, вырабатывать механизм медико-социальной реабилитации, улучшения качества жизни инвалидов войны, мониторинга состояния их здоровья и консультирования. Наш единственный и постоянный источник дохода – это Фонд инвалидов войны, с которым у нас заключен договор", — сказал Зантария.

Так как в этих организациях в основном трудятся сами инвалиды, эта работа для них важна не только из соображений заработка, но и социальной адаптации. Устроить на работу человека с инвалидностью не так-то и легко, добавил он.

Пенсия и пособия инвалидам войны I группы составляет 20 тысяч рублей, инвалидам II группы – 7,5 тысяч рублей. Многие из этих людей нуждаются не только в льготах и пособиях, но и в жилплощади или улучшении условий проживания.

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Несмотря на то, что эти общественные организации обладают правом осуществления предпринимательской деятельности, сухумской ассоциации не удается реализовать запланированные коммерческие проекты из-за нехватки средств.

"При нашей организации есть коммерческий отдел, где мы разработали несколько бизнес-планов. Например, есть такой современный и экологически полезный проект, по которому можно было открыть вулканизацию и автомойку, главное отличие которого будет в его безотходности. То есть, вода не будет выливаться, а будет использоваться несколько раз после предварительного очищения", — поделился одним из проектов Тимур Зантария и добавил, что на осуществление задуманного требуется около одного миллиона рублей.

Он с сожалением отметил, что вопросы этих организаций или же самих инвалидов зачастую решаются без их участия.