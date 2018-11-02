Поднять село: проект ЕС и ООН представили в Сухуме

Бадрак Авидзба, Sputnik.
О чем стратегия
В трех районах Абхазии завершилась подготовка к запуску программы по поддержке проектов, направленных на социально-экономическое развитие сельской местности. Открывая презентацию, менеджер этой программы Федерика Диспенца рассказала, что совместная программа Европейского Союза и Программы развития ООН (ПРООН) началась в Гудаутском, Гагрском и Очамчырском районах Абхазии в 2017 году.
"Когда мы начинали, у нас были три основные цели, первая – создание центра по поддержке сельского хозяйства и сельской местности. На сегодня люди, которые занимаются сельским хозяйством, могли получить бесплатную консультационную помощь", — рассказала она.
Вторая цель – создание инициативных групп во всех трех районах, чтобы они смогли сформулировать основные приоритеты и нужды. Третья цель – работа в рамках работы ООН по защите растений.
"Такая же программа будет проходить и в Галском районе. В рамках работы организации по защите лесов мы проводим и будем продолжать работу по контролю и борьбе с вредителями растений", — сказала Диспенца.
О проведенной работе
"Мы давали объявление о том, что у нас такой проект, что необходима инициатива местных людей и старались мотивировать к данной работе, потому что она направлена непосредственно на улучшение социально-экономической жизни в данных районах", — сказал он.
В каждом районе образовались инициативные группы, в которых собрались люди разных профессий.
По словам Алмаса Тания, реализовывать свои проекты могут не только члены инициативных групп, но и все жители районов, если их предложения будут одобрены.
Что волнует людей
Алмас Тания привел в пример жителей Гудаутского района, которые одной из главных проблем назвали недостаточные возможности для досуга и занятий спортом.
"Это было сформулировано жителями района, и, кстати, я, как житель этого района, не могу не согласиться с постановкой этого вопроса. Следующим приоритетом является стимулирование сельской экономики, это повышение доступа фермеров к сельскохозяйственным технологиям, развитие местного производства и развитие сельского туризма", — рассказал он.
Также жителей Гудаутского района интересует расширение сферы социальных услуг.
"Будем откровенны, с предоставлением социальных услуг в селах у нас крайне сложная ситуация", — отметил Алмас Тания.
О грантах
По словам Алмаса Тания, программой предусмотрено финансирование в размере 300 тысяч долларов для каждого района-участника.
Планируется, что подача заявок начнется с середины января 2019 года и продлится до 15 февраля.
"Было принято решение о том, что максимальный грант, который можно получить в коммерческих и некоммерческих частях – 30 тысяч долларов, минимальный – 5 тысяч долларов. Кроме того, со стороны инициаторов должно быть софинансирование в 10%", — уточнил Тания.
Программа по развитию сельских территорий Абхазии продлится до 2021 года.