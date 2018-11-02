Поднять село: проект ЕС и ООН представили в Сухуме

О том, как совместная стратегия Европейского Союза и Программы развития ООН (ПРООН) по развитию сельских территорий будет поддерживать регионы Абхазии, кто сможет претендовать на финансирование проектов в рамках этой программы, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik.

О чем стратегия

В трех районах Абхазии завершилась подготовка к запуску программы по поддержке проектов, направленных на социально-экономическое развитие сельской местности. Открывая презентацию, менеджер этой программы Федерика Диспенца рассказала, что совместная программа Европейского Союза и Программы развития ООН (ПРООН) началась в Гудаутском, Гагрском и Очамчырском районах Абхазии в 2017 году.

"Когда мы начинали, у нас были три основные цели, первая – создание центра по поддержке сельского хозяйства и сельской местности. На сегодня люди, которые занимаются сельским хозяйством, могли получить бесплатную консультационную помощь", — рассказала она.

Вторая цель – создание инициативных групп во всех трех районах, чтобы они смогли сформулировать основные приоритеты и нужды. Третья цель – работа в рамках работы ООН по защите растений.

© Sputnik Бадрак Авидзба Презентация проекта UNDP посвященная поднятию села

"Такая же программа будет проходить и в Галском районе. В рамках работы организации по защите лесов мы проводим и будем продолжать работу по контролю и борьбе с вредителями растений", — сказала Диспенца.

О проведенной работе

© Sputnik Томас Тхайцук Мужское дело: виноград и розы Дурипша

Специалист по местному развитию проекта Алмас Тания рассказал, что организаторы посетили каждое село районов республики, которые участвуют в программе.

"Мы давали объявление о том, что у нас такой проект, что необходима инициатива местных людей и старались мотивировать к данной работе, потому что она направлена непосредственно на улучшение социально-экономической жизни в данных районах", — сказал он.

В каждом районе образовались инициативные группы, в которых собрались люди разных профессий.

По словам Алмаса Тания, реализовывать свои проекты могут не только члены инициативных групп, но и все жители районов, если их предложения будут одобрены.

Что волнует людей

Алмас Тания привел в пример жителей Гудаутского района, которые одной из главных проблем назвали недостаточные возможности для досуга и занятий спортом.

"Это было сформулировано жителями района, и, кстати, я, как житель этого района, не могу не согласиться с постановкой этого вопроса. Следующим приоритетом является стимулирование сельской экономики, это повышение доступа фермеров к сельскохозяйственным технологиям, развитие местного производства и развитие сельского туризма", — рассказал он.

Также жителей Гудаутского района интересует расширение сферы социальных услуг.

"Будем откровенны, с предоставлением социальных услуг в селах у нас крайне сложная ситуация", — отметил Алмас Тания.

О грантах

По словам Алмаса Тания, программой предусмотрено финансирование в размере 300 тысяч долларов для каждого района-участника.

© Sputnik / Томас Тхайцук Праздник урожая и молодого вина: сельчане представили дары осени на Лыхнаште

"Гудаутская инициативная группа определила, что процесс должен проходить следующим образом – эти средства должны быть разделены на две части, которые бы не конкурировали друг с другом, коммерческая и некоммерческая части", — пояснил Тания.

Планируется, что подача заявок начнется с середины января 2019 года и продлится до 15 февраля.

"Было принято решение о том, что максимальный грант, который можно получить в коммерческих и некоммерческих частях – 30 тысяч долларов, минимальный – 5 тысяч долларов. Кроме того, со стороны инициаторов должно быть софинансирование в 10%", — уточнил Тания.

Программа по развитию сельских территорий Абхазии продлится до 2021 года.