Премьера в РУСДРАМе и концерт: культурные события в Абхазии на неделю

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.

Афиша культурных событий Абхазии с 5 по 11 ноября.

Неделя не богата культурными событиями, но без досуга вы точно не останетесь.

РУСДРАМ

8 и 9 ноября в 19:00 Государственный Русский театр драмы имени Искандера порадует зрителя премьерой "Кьоджинские перепалки" по одноименной комедии Карло Гольдони. Спектакль ставит режиссер театра имени Вахтангова Александр Коручеков.

"Кьоджинские перепалки" – знаменитая итальянская комедия про любовь и про ее изнанку — ревность, обиды и ссоры.

Очамчыра

7 ноября в 16:00 в Доме культуры Очамчыры пройдет концерт детского ансамбля "Каданс".

SKLAD

На площадке SKLAD 6 ноября в 19:00 состоится кинопоказ "Трещины".

А 8 ноября в 18:00 — лекция Романа Дбар "Инвазивные виды в Абхазии и их экологические угрозы".