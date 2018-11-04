Премьера в РУСДРАМе и концерт: культурные события в Абхазии на неделю

Афиша культурных событий Абхазии с 5 по 11 ноября.
Неделя не богата культурными событиями, но без досуга вы точно не останетесь.
РУСДРАМ
8 и 9 ноября в 19:00 Государственный Русский театр драмы имени Искандера порадует зрителя премьерой "Кьоджинские перепалки" по одноименной комедии Карло Гольдони. Спектакль ставит режиссер театра имени Вахтангова Александр Коручеков.
"Кьоджинские перепалки" – знаменитая итальянская комедия про любовь и про ее изнанку — ревность, обиды и ссоры.
Очамчыра
7 ноября в 16:00 в Доме культуры Очамчыры пройдет концерт детского ансамбля "Каданс".
SKLAD
На площадке SKLAD 6 ноября в 19:00 состоится кинопоказ "Трещины".
А 8 ноября в 18:00 — лекция Романа Дбар "Инвазивные виды в Абхазии и их экологические угрозы".