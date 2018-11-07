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Футболисты Аксентий Чалигава и Гарри Лагвилава, поступившие в Академию казанского Рубина

Казань взяли: футбольная история абхазских игроков "Рубина"

© Фото : предоставлено Аксентием Чалигава
В Абхазии
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Молодые абхазские футболисты Аксентий Чалигава и Гарри Лагвилава, поступившие в Академию казанского "Рубина, рассказали о том, как влились в клуб, который дважды становился чемпионом России (2008 и 2009), и насколько они скучают по Абхазии, находясь вдали от нее.

Бадрак Авидзба, Sputnik.

Как начинали

Футбольный путь для юных Аксентия Чалигава и Гарри Лагвилава начался, когда им было совсем немного, всего по 6 лет, родители привели их в детскую группу футбольного клуба "Нарт", где они начали познавать все тонкости этой игры.

Детская и юношеская команды Нарты из Сухума на Международном турнире по футболу DAGOMYS CUP 2018 в Сочи
© Фото: vk/Детско-юношеский турнир "DАGOMYS CUP"
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Отец Аксентия Георгий Чалигава в прошлом знаменитый игрок сухумского "Динамо", поэтому желание сына пойти по стопам отца вполне объяснимо, семья Гарри также спортивная, как говорится, все сошлось.

До 12 лет ребята тренировались и играли в сухумском "Нарте", затем перешли в стан "Динамо" и стали наращивать свои умения. По словам юных футболистов, с самого детства они упорно тренируются и намерены достичь успехов в этом виде спорта. 

Перейдя в сухумское "Динамо", Аксентий и Гарри участвовали с командой в различных турнирах как внутри республики, так и за ее пределами.

На одном из таких соревнований – турнире в Ставрополе памяти Героя России Владислава Духина в апреле 2018 года — присутствовал представитель футбольного клуба "Рубин", который заприметил молодых игроков из Абхазии и предложил им пройти просмотр.

Как приняла Казань

Молодые абхазские футболисты, которым только по 14 лет, никогда не уезжали из Абхазии надолго, и по их признанию, поначалу  было непривычно, но несмотря на это, они быстро адаптировались на новом месте.  

"Распорядок дня очень строгий, встаем рано, проводим тренировки и потом начинаются уроки", — подчеркнул Гарри Лагвилава.

Помимо футбольных занятий, Аксентий и Гарри продолжают учебу в школе, ходят они в учебное заведение, которое находится недалеко от базы, в которой они живут и тренируются.

Футболисты Аксентий Чалигава и Гарри Лагвилава, поступившие в Академию казанского Рубина
© Фото : предоставлено Аксентием Чалигава
Футболисты Аксентий Чалигава и Гарри Лагвилава, поступившие в Академию казанского "Рубина"

"Мы сразу нашли общий язык со всеми ребятами, за основную команду игроков 2004 года мы стали играть сразу", — рассказал Лагвилава.

Аксентий Чалигава отметил, что школьная программа в Казани отличается от абхазской, но тем не менее им удалось сразу вникнуть в нее. 

"Но у нас сокращенная программа, делаем по три урока, это сделано из-за того, что у нас две тренировки в день, они продолжаются по полтора-два часа", — говорит Аксентий Чалигава.

Аксентий и Гарри хорошо знают историю клуба "Рубин", к примеру, что он дважды становился чемпионом России, а в 2009 году команде удалось обыграть на чужом поле знаменитую "Барселону" со счетом 2:1, также "Рубин" успешно выступал в Лиге чемпионов.

Финальный матч Кубка Абхазии по футболу
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"В команде мне нравится игра Сердара Азмуна, Дмитрия Полоза, защитника Сезара Наваса, несмотря на то, что Навасу уже 40 лет, он превосходно играет", — отмечает Лагвилава.

Абхазские футболисты посещают все домашние игры взрослой команды "Рубина" в российской премьер-лиге. "Мы всегда ходим смотреть на матчи премьер-лиги, недавно был матч со "Спартаком", на последней минуте "Рубин" сумел забить мяч и сравнять счет в игре", — отмечает Аксентий Чалигава.

Футболисты из Абхазии закрепились в основном составе игроков 2004 года рождения и уже успели принять участие в нескольких турнирах, один из них — Кубок Российского футбольного союза среди команд российской премьер-лиги, в котором они заняли второе место. По амплуа на поле Аксентий нападающий, а Гарри — полузащитник, за время выступления за "Рубин" они уже забили по 15 мячей.

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В планах игроков продолжать учиться в Академии "Рубина" и в будущем войти в состав взрослой команды.

Теги:
футбол, Казань


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