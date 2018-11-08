Время пришло: в Сухуме готовятся к вскрытию послания из прошлого

Капсулу времени, заложенную в фасад сухумской Горской школы № 10, спустя полвека намерены вскрыть. О том, как готовятся к этому событию, о свидетельствах очевидцев читайте в репортаже Асиды Квициния.

Асида Квициния, Sputnik.

Вскрыть через 50 лет

"2018 год, 25 октября. У здания сухумской 10-й средней школы имени Нестора Лакоба собрались учащиеся, педагоги, комсомольцы всех поколений. Среди встречающих славную дату ВЛКСМ – ветераны комсомола, праздновавшие его 50-летие. Почетным комсомольцам выпала честь вскрыть шкатулку, вмурованную в квадрат стены. Лишь этот квадрат остался от старого здания школы. Так будет. Герой Советского Союза Н. Усов устанавливает гранитную плиту с надписью: "1968 год. Вскрыть в 2018 году к 100-летию ВЛКСМ. На фасаде здания школы устанавливается мемориальная доска с именами учащихся школы, отдавших жизнь за счастье Родины", — писала в 1968 году газета "Республика Абхазия".

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В день векового юбилея несуществующего уже давно комсомола, следуя наставлениям из прошлого, потомки современной Абхазии планируют торжественно вскрыть капсулу.

Организаторы акции не раскрывают содержание капсулы, но, по словам директора 10-й школы Аиды Кварчелия, обязательно будет небольшой митинг, пригласят непосредственных участников события полувековой давности.

Ученики прошлого

Преподаватель сухумской 10-й школы Наира Кортуа училась в девятом классе и была среди тех, кто отправлял послание в будущее.

"Лучших учеников школы в возрасте 14 лет принимали в комсомол, и наш класс был среди тех, кого удостоили этой чести. Мы были горды и счастливы. 50 лет пролетели незаметно, и кажется, что это было только вчера", — рассказывает она.

По словам Наиры, новоиспеченные комсомольцы строили предположения о том, какими будут через 50 лет, как сложится жизнь, ведь полвека для 14-летних детей казалось вечностью.

"Боже, как же это долго — 50 лет, думали мы тогда. Представляли, как старенькие с палочками в руках придем полвека спустя, чтобы вытащить эту табличку, а 50 лет пролетели так быстро и незаметно. Мы и предположить не могли, что Советский Союз рухнет, и так называемого комсомола уже не будет существовать. Нам казалось, что ничто не может изменить устоявшегося уклада жизни, мы жили с чувством стабильности, уверенные в светлом будущем. И представить не могли, что здесь может начаться война. Изучая историю в школе, подобные переломные моменты в жизни людей нам казались невозможны, и думали, что с этим никогда не столкнемся", — вспоминает педагог.

Что содержит капсула, Наира отказалась нам раскрывать, но после долгих уговоров она кое-что рассказала. Комсомольцы тогда приложили к посланию свои фотографии.

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"Акция проходила под эгидой комсомола и пионерии. Мы ощущали дух времени, следовали установленной идее, в то же время были беззаботны, нас не беспокоили материальные вопросы, не думали, что надеть, ходили в форме, галстуках, нас учили быть аккуратными и опрятными, и самое главное — мы не соревновались между собой", — рассказывает она.

Годы комсомола учительница вспоминает с большим теплом, по ее словам, жизнь учеников была насыщенной в те времена.

"Жизнь была насыщенна такими делами — это был сбор макулатуры, металлолома, мы среди классов соревновались по готовке еды, учились готовить борщ, в тот же период были уроки труда, шили себе платья, мальчики работали по дереву и металлу, а готовые изделия дарили нам. Исходя из прошлого, мне бы хотелось, чтобы наше поколение жило в мире, они должны ценить то, что у них есть сейчас и наполнять свою жизнь смыслом", — говорит Наира.

На заметку

Ранее в интервью Sputnik министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия рассказала о том, что сведений о существовании в республике подобных капсул времени нет. По ее мнению, во времена высоких технологий ритм жизни ускорился, и традиция писать послание потомкам исчезла.

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Мода на послания в будущее с точной датой вскрытия появилась в начале ХХ века в США. В 1900 году мэр Детройта закопал металлический ящик с указанием вскрыть его в 2000 году. Ящик распечатали на рубеже тысячелетий, в нем оказались фотографии и письма людей столетней давности. Пример оказался заразительным, и в 1938 году на всемирной выставке в Нью-Йорке сделали самую грандиозную закладку, отправив послание в будущее, которое люди должно вскрыть аж через пять тысяч лет.

Посланий потомкам в мире сейчас около пяти тысяч. В среднем, за десятилетие вскрываются одна-две капсулы.