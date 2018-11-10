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Союз писателей объявил конкурс на соискание премии имени Дзадза Дарсалия

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В Абхазии
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Литературная премия создана в честь 120-летия со дня рождения известного писателя, драматурга Дзадза Дарсалия.

СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. Союз писателей Абхазии объявил конкурс на соискание литературной премии имени писателя, драматурга Дзадза Дарсалия, сказал в интервью на радио Sputnik председатель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазоу.

"8 ноября состоялось заседание президиума Союза писателей Абхазии, на котором было решено провести конкурс на соискание премии имени драматурга Дзадза Дарсалия. Он один из первых писателей в абхазской национальной литературе, поэтому создание премии символично", — добавил он.   

Участниками конкурса могут стать рассказы на абхазском языке, которые были в периодической печати в 2018 году, а также рассказы вошедшие в те или иные книги.

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"Существуют правила, по которым до 20 ноября писатели должны представить свои работы, после чего, члены жюри будут смотреть, читать, а потом с помощью тайного голосования выберут лучшие произведения. Будет две премии, первая и вторая. Мы планируем провести вечер посвященный 120-летию со дня рождения Дзадза Дарсалия, на этом вечере будут названы имена, которые получат премии", — рассказал председатель Союза писателей Абхазии.

Как рассказал Вахтанг Абхазоу, в конкурсе на соискание премии имени Дзадза Дарсалия могут участвовать как писатели старшего поколения, так и молодые авторы, ограничений в этом плане нет.

"Суть создания премии заключается в том, чтобы продвигать национальную литературу, абхазский язык, повышать интерес к чтению книг. Безусловно, это полезно не только для литературы, но и в целом для абхазской культуры", — сказал Абхазоу.

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Литературная премия имени Дзадза Дарсалия связана со 120-летием рождения драматурга, поэтому, премия будет присуждаться в юбилейные годы. Однако, если в будущем появится возможность, Союз писателей планирует организовывать конкурсы на получение премии ежегодно.

Дзадз Дарсалиа родился в 1898, году в селе Гуп. Дзадз Дарсалия – писатель, прозаик, драматург, публицист, общественный деятель. Он внес значительный вклад в становление абхазской литературы, жанров драмы, рассказа, мемуарного повествования, в развитие литературного языка. Основной источник творчества писателя – фольклор. Первые публикации – стихотворения "Апсны" и "Цыпленок" появились в газете "Аԥсны". 

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Дзадз Дарсалия – один из зачинателей абхазской драматургии. В 1920 он написал одноактную пьесу "Зубная боль" по мотивам новеллы А. П. Чехова "Хирургия". Через несколько лет Дарсалия создает две небольшие пьесы – "Любовь – бог жизни" и "Адына", которые при жизни автора не публиковались. В 1925 Дарсалия написал комедию "Икона и муки". Известность ему принесла социально-бытовая драма "В глухой старине" (1924); она в 1929 была дополнена и издана отдельной книгой. Драма неоднократно ставилась на сцене Абхазского драмтеатра имени С. Я. Чанба. 



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