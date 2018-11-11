Психолог об ониомании: больше всего подвержены женщины

СУХУМ, 11 ноя – Sputnik. Ониомании – "шопоголизму" больше всего подвержены женщины, таким наблюдением поделилась на радио Sputnik Абхазия психолог Илона Воуба.
"Женщины больше подвержены этому, так как мы более эмоциональные и нам необходимо видеть вокруг себя все красивое. Поэтому, это стремление абсолютно логично как раз для женщин, которые чаще всего попадаются в эти сети", — считает Воуба.
Большую роль в привлечении клиентов в магазины играют множественные рекламные акции, предложения о скидках, даже освещение, музыка и ароматы, что напрямую влияет на восприятие и психологическое состояние потенциальных покупателей, уверена психолог.
"Тут можно сказать о нескольких группах людей. Бывает, что шопоголики вырастают в семьях, где родители уделяют большое внимание именно материальному благополучию, что приводит к недостаточности родительской любви. Есть другая группа людей, которые наоборот росли в бедности и как только у такого, уже взрослого человека, появляются деньги, он начинает бездумно их тратить, чтоб вернуть себе все то, чего был лишен в детстве", — отметила психолог.
Властные родители тоже могут быть причиной для того, чтобы человек вырос шопоголиком. По мнению Воуба, родители с таким характером принимают все решения за своего ребенка, и впоследствии он может вырасти неуверенным в себе, который пытается возместить нехватку любви покупками.
"В нашем общество тоже не на последнем плане стоит то, что мы называем "ачарбара" (воображать-ред.). В какой то момент это переходит из эстетичной плоскости к демонстрацию себя. В этом тоже есть свой тонкий подтекст", — считает Илона Воуба.
Во многих людях шопоголизм вызывает чувство вины, так как они покупают вещи, в которых нет особой необходимости и это при том, что их финансовые возможности не столь велики. Осознав результат своих действий, шопоголики расстраиваются еще больше, а единственное утешение – покупки. Это своеобразный замкнутый круг, который сложно разорвать, считает психолог.
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Специалист посоветовала тем, кто осознал свою проблему обратиться к психологу или постараться наполнить свою жизнь не покупками, а прогулкой с семьей, общением с детьми, друзьями и наслаждением настоящей жизнью.