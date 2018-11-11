Психолог об ониомании: больше всего подвержены женщины

Во Всемирный день шопинга психолог Илона Воуба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала о том, кто больше всего подвержен этому заболеванию, на какие уловки они попадаются и как с этим бороться.

СУХУМ, 11 ноя – Sputnik. Ониомании – "шопоголизму" больше всего подвержены женщины, таким наблюдением поделилась на радио Sputnik Абхазия психолог Илона Воуба.

"Женщины больше подвержены этому, так как мы более эмоциональные и нам необходимо видеть вокруг себя все красивое. Поэтому, это стремление абсолютно логично как раз для женщин, которые чаще всего попадаются в эти сети", — считает Воуба.

Большую роль в привлечении клиентов в магазины играют множественные рекламные акции, предложения о скидках, даже освещение, музыка и ароматы, что напрямую влияет на восприятие и психологическое состояние потенциальных покупателей, уверена психолог.

© Sputnik / Владимир Астапкович Шопоголик внутри меня: почему мы покупаем ненужное

Она добавила, что все это происходит незаметно для самого клиента, но мозг реагирует на такие сигналы соответствующим образом. При этом Воуба подчеркнула, что проблемы наиболее подверженных непреодолимому желанию совершать покупки ради самих покупок людей кроется в детстве.

"Тут можно сказать о нескольких группах людей. Бывает, что шопоголики вырастают в семьях, где родители уделяют большое внимание именно материальному благополучию, что приводит к недостаточности родительской любви. Есть другая группа людей, которые наоборот росли в бедности и как только у такого, уже взрослого человека, появляются деньги, он начинает бездумно их тратить, чтоб вернуть себе все то, чего был лишен в детстве", — отметила психолог.

Властные родители тоже могут быть причиной для того, чтобы человек вырос шопоголиком. По мнению Воуба, родители с таким характером принимают все решения за своего ребенка, и впоследствии он может вырасти неуверенным в себе, который пытается возместить нехватку любви покупками.

"В нашем общество тоже не на последнем плане стоит то, что мы называем "ачарбара" (воображать-ред.). В какой то момент это переходит из эстетичной плоскости к демонстрацию себя. В этом тоже есть свой тонкий подтекст", — считает Илона Воуба.

Во многих людях шопоголизм вызывает чувство вины, так как они покупают вещи, в которых нет особой необходимости и это при том, что их финансовые возможности не столь велики. Осознав результат своих действий, шопоголики расстраиваются еще больше, а единственное утешение – покупки. Это своеобразный замкнутый круг, который сложно разорвать, считает психолог.

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Специалист посоветовала тем, кто осознал свою проблему обратиться к психологу или постараться наполнить свою жизнь не покупками, а прогулкой с семьей, общением с детьми, друзьями и наслаждением настоящей жизнью.