МЧС Абхазии: происшествий за время отключения электричества не зафиксировано

Массовое отключение света в районах Абхазии произошло из-за повреждения высоковольтной линии "Очамчыра 220" во вторник 13 ноября.

СУХУМ, 13 ноя — Sputnik, Сария Кварацхелия. В Абхазии за три часа без света не зафиксированы происшествия, заявили Sputnik в пресс-службе МЧС Абхазии.

"Все спокойно, никаких звонков еще не поступало", — сказали в ведомстве.

Республиканскую больницу Сухума снабжает электричеством дизельный генератор, сообщили Sputnik в приемном отделении.

"У нас сейчас работает дизельный генератор и за счет этого подача электроэнергии не прекращена", — сказала приемная медсестра.

Свет есть в Очамчырском, Ткуарчалском и Галском районах, Гулрыпш и Новый Афон обесточены, рассказали Sputnik руководители этих территорий Sputnik.

Отключение света в районах Абхазии произошло из-за повреждения высоковольтной линии "Очамчыра 220", пояснили в компании "Черноморэнерго".

Массовое отключение электроэнергии в Абхазии произошло в 18:00, во вторник 13 ноября. По сообщению "Черноморэнерго", авария произошла на магистральной линии и на ее устранение брошены все необходимые силы.