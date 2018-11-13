В больнице Гагры рассчитывают, что резервного питания хватит на всю ночь

Подача электроэнергии в районах Абхазии была прервана из-за аварии на высоковольтной линии "Очамчыра 220" примерно в 18:00 вторника 13 ноября.

СУХУМ, 13 ноя — Sputnik. Гагрская районная больница получает электроэнергию от дизельного генератора, его работы хватит на всю ночь, проинформировали Sputnik в приемном отделении во вторник 13 ноября.

"Свет отключили около трех часов назад. Сейчас работает дизельный генератор. Обычно его хватает на всю ночь", — сказали в лечебном учреждении.

Республиканскую больницу Сухума также снабжает электричеством дизельный генератор.

Свет есть в Очамчырском, Ткуарчалском и Галском районах, Гулрыпш и Новый Афон обесточены, рассказали Sputnik руководители этих территорий.

Массовое отключение электроэнергии в Абхазии произошло из-за повреждения высоковольтной линии "Очамчира 220" в 18:00, во вторник 13 ноября.