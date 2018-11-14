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Военная техника в совместном центре тренировок на территории военной базы в Крцаниси

МИД Абхазии считает неприемлемым строительство военного аэродрома НАТО в Грузии

© Sputnik Александр Имедашвили
В Абхазии
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В МИД Абхазии уверены, что модернизация военного аэродрома, способного принимать крупные военно-транспортные самолеты США, превратит его в мощный логистический центр НАТО на Южном Кавказе.

СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазии выражает серьезную обеспокоенность активным наращиванием сотрудничества между Грузией и возглавляемым США блоком НАТО, сообщается на официальном сайте ведомства.

"Обращаем внимание на то, что осуществляемая Вашингтоном полномасштабная милитаризация Грузии создает потенциальный очаг напряженности в Закавказье и может окончательно подорвать усилия по обеспечению мира и безопасности в регионе", - сказано в заявлении МИД.

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© Sputnik / Томас Тхайцук
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В МИД Абхазии обеспокоены появившейся в СМИ информации о договоренности, достигнутой в ходе переговоров министра обороны Грузии Левана Изория с главой транспортного командования вооруженных сил США, генералом Стивеном Лайонсом, по строительству в Вазиани военного аэродрома под эгидой НАТО.

Эта инициатива свидетельствует о том, что военное сотрудничество Грузии с блоком НАТО переходит на качественно новый уровень, считают в МИД.

Внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что на фоне быстрого сближения Грузии с НАТО цинично выглядят предлагаемые для "жителей Абхазии" разного рода "мирные инициативы", вроде "Шага в лучшее будущее" и других.

"Презентуя на различных международных площадках свои мирные инициативы, Тбилиси при поддержке своих западных друзей лихорадочно наращивает военный потенциал. Все это сочетается с проводимой Грузией на дипломатическом уровне курсом на международную изоляцию Республики Абхазия", - говорится в заявлении.

Абхазская сторона призывает международных посредников обратить пристальное внимание на процесс милитаризации Грузии и дать ему соответствующую оценку. Со своей стороны, Республика Абхазия, продолжая развивать военно-техническое сотрудничество с Российской Федерацией, готова принять адекватные меры на авантюрные действия Тбилиси.



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