Прогноз погоды в Абхазии на четверг 15 ноября

В четверг 15 ноября сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 14 ноя – Sputnik. В четверг 15 ноября территория Абхазии будет находиться под влиянием взаимодействия отрога обширного холодного антициклона с севера и циклона с юга, сообщают абхазские синоптики.

На побережье ожидается пасмурная погода, временами ливневый дождь с грозой. В горах снег.

Атмосферное давление в норме 763 мм.р.с, будет повышаться.

Ветер СВ, В, ЮВ, СЗ умеренный 3-8 м/с, с порывами до 10 м/с.

Температура воздуха ночью +3+8˚С, днем +8+13°С.

Температура морской воды +18°С.

Волнение морской воды – значительное 75-125 см (3 б).

Относительная влажность воздуха 70-90 %.