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Гроза в Сухуме

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 15 ноября

© Sputnik Константин Грецов
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (840)
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В четверг 15 ноября сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 14 ноя – Sputnik. В четверг 15 ноября территория Абхазии будет находиться под влиянием взаимодействия отрога обширного холодного антициклона с севера и циклона с юга, сообщают абхазские синоптики.

На побережье ожидается пасмурная погода, временами ливневый дождь с грозой. В  горах снег.

Атмосферное давление в норме  763 мм.р.с, будет повышаться.

Ветер СВ, В, ЮВ, СЗ  умеренный 3-8 м/с, с порывами до 10 м/с. 

Температура воздуха ночью +3+8˚С,  днем +8+13°С.

Температура морской воды +18°С.

Волнение морской воды –  значительное 75-125 см (3 б).

Относительная влажность воздуха 70-90 %.

Темы:
Погода в Абхазии (840)


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