Первое заседание Межправкомиссии Крыма и Абхазии состоялось в Сухуме

План мероприятий по развитию торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества между Абхазией и Крымом на 2018 – 2021 годы будет подписан в Сухуме 16 ноября.

СУХУМ, 15 ноя - Sputnik, Сария Кварацхелия. Первое заседание Межправительственной комиссии Крыма и Абхазии состоялось в Сухуме 15 ноября.

Первый вице-премьер Даур Аршба приветствовал гостей и напомнил историю развития отношений Абхазии и Крыма.

"Это первое заседание комиссии, призванной реализовать цели и задачи, которые нашли отражение в Соглашении между Кабинетом Министров Республики Абхазия и Советом Министров Республики Крым "О торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве" от 15 апреля 2016 года. В рамках комиссии мы закладываем крепкий фундамент наших будущих отношений", – сказал он.

Заместитель председателя Совета Министров Республики Крым Георгий Мурадов отметил, что в развитиях отношений Крыма и Абхазии уже сделано многое.

© Sputnik / Сергей Мальгавко Гагра и Ялта заключили в Сухуме Соглашение о двусторонних связях

"У нас, хотя и первое заседание комиссии, но уже к этому моменту сделано многое. Наши коллеги Даур Вадимович и Адгур Амиранович участвовали в наших Ялтинских экономических форумах, все это основа для нашего сотрудничества, тем более что уже подписано базовое Соглашение "О торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве", в рамках которого мы сегодня и собираемся", – добавил он.

Первым подписанным документом в четверг стало Соглашение Гагры и Ялты о двустороннем сотрудничестве.

Первое заседание Межправительственной комиссии Абхазии и Крыма проходит в Сухуме 15 ноября.

На 16 ноября намечено подписание Плана мероприятий по развитию торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества между Республикой Абхазия и Республикой Крым на 2018 – 2021 годы.

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О создании Межправительственной комиссии Крыма и Абхазии было заявлено в ноябре 2017 года.